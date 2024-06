El martes, la NASA realizó una conferencia de prensa para informar el estado del telescopio espacial Hubble, que había entrado en “modo seguro” hace algunas semanas tras detectarse algunas anomalías, ahora, la agencia espacial dijo que la falla sería irreparable.

Sin embargo, esto no significa que el telescopio dejará de funcionar. De hecho, los expertos pronostican que continuará operando unos 20 años más, si es que no ocurre algún evento extraordinario que lo detenga. Pero la NASA, tuvo que implementar un nuevo plan para mantenerlo activo.

Recordemos que, el Hubble fue el telescopio espacial más importante de la historia de la observación astronómica antes del James Webb. Lanzado en 1990, capturó las primeras imágenes más nítidas del Cosmos, marcando un antes y un después en la astronomía.

Además, fue construido para durar unos 15 años observando el espacio en profundidad, pero hasta la fecha ha duplicado su vida útil.

De acuerdo con la NASA, hace algunas semanas el Hubble comenzó a mostrar anomalías en las lecturas de uno de sus giroscopios y el 24 de mayo se interrumpieron sus observaciones.

Este problema se venía detectando desde antes, provocando que el telescopio entrara en “modo seguro” en varias ocasiones. La agencia espacial encontró que el giroscopio, uno de los 3 todavía activos, de los 6 que tiene el Hubble, está experimentando “saturación”.

“Aunque el equipo ha podido restablecer repetidamente la electrónica del giroscopio para obtener lecturas normales, los resultados sólo han sido temporales antes de que el problema reaparezca como sucedió a finales de mayo”, determinaron los expertos.

Tras evaluar la situación, la NASA tuvo que desistir de intentar reparar el giroscopio y decidieron implementar un nuevo modo operativo, que implica que el telescopio comenzará a funcionar con un solo giroscopio desde ahora, mientras que el restante permanecerá reservado para el futuro.

Los giroscopios han sido decisivos para que el Hubble siga funcionando ya pasado el límite de su vida útil. De hecho, se realizaron varias misiones espaciales para repararlos en el pasado, la última en 2009, donde se le implementaron 6 giroscopios nuevos. Pero de esos, sólo estarían quedando dos y medio.

After careful consideration, work is underway to transition @NASA's Hubble Space Telescope to operate using only one gyroscope.

This change will allow Hubble to continue making important observations through this decade and into the next.

Find out why we're making this change… pic.twitter.com/1RmX89SXRi

— Hubble (@NASAHubble) June 4, 2024