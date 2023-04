A inicios de abril de este año, el rover Curiosity de la NASA encontró unas extrañas formaciones en Marte, que muchos asociaron con la forma de una cola de dragón o los dientes de algún antiguo animal que pudo habitar su superficie.

De hecho, los mismos expertos se mostraron sorprendidos con esta figura. “En 20 años de estudiar Marte, esa es la roca más bizarra que he visto en mi vida”, comentó en Twitter la astrobiología Nathalie A. Cabrol, por ejemplo.

Esta curiosa roca fue encontrada por el rover en el Monte Sharp. Sin embargo, la agencia espacial ya determinó la explicación para este fenómeno, y no tiene que ver con marcianos. Pero sí con la existencia de agua que alguna vez hubo en el planeta rojo.

Fue la en la cuenta de Twitter del mismo Curiosity donde la NASA aclaró el fenómeno. “Cuando el agua subterránea antigua fluía aquí en Marte, transportaba minerales que endurecieron la roca en algunos lugares más que en otros“, detallaron.

“Más tarde, los vientos erosionaron la roca, dejando atrás estas formas ‘funky’“, agregaron en el mismo mensaje.

I spy with my Mastcam … shark teeth??

Well, not exactly.

When ancient groundwater flowed here on Mars, it carried minerals that hardened the rock in some places more than others. Winds later eroded the rock, leaving behind these funky shapes. pic.twitter.com/BhLBdSq5RD

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) April 25, 2023