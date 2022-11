Fue en agosto cuando el Telescopio Espacial James Webb (JWST) distinguió por primera vez la presencia de CO2 en la atmósfera del exoplaneta WASP-39 b, descubierto en 2011. Ahora y tras nuevas observaciones, fue capaz de rastrear la “huella química” completa del cuerpo celeste.

Esta “huella” como la apodan los científicos, corresponde a un perfil químico y molecular de la atmósfera del planeta. Según informa la NASA, el telescopio detectó “un menú completo de átomos, moléculas e incluso signos de química activa y nubes”.

Lo más impresionante de los datos, es que a pesar de la distancia, también dan algunas impresiones de como podrían verse las nubes de WASP-39 b. Estas permenecerían divididas y no como una manta única y uniforme al igual que en la Tierra.

La NASA considera a este planeta lejano como un “Saturno caliente”, porque es tan masivo como Saturno, pero más cercano al Sol que Mercurio, el más caliente del Sistema Solar.

Webb’s latest data gives us the first molecular and chemical profile of a distant world, gas giant WASP-39 b. This bodes well for its ability to probe the atmospheres of small, rocky planets like in the TRAPPIST-1 system: https://t.co/SEnIRYikS0 pic.twitter.com/NeidBgtSJa

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 22, 2022