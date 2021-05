En los últimos meses se ha registrado un alza en los avistamientos de OVNIs, es decir, de cuerpos voladores no identificados.

Así lo demuestra un reporte del National UFO Reporting Center, organización estadounidense que registra los contactos de personas con OVNIs en todo el mundo.

De acuerdo a la entidad, durante el 2020 se reportaron 7.267 avistamientos de estos objetos. En lo que va de 2021, la cifra supera los mil casos.

A su vez, según un artículo del The New York Times, durante el año pasado los avistamientos en Nueva York se duplicaron con respecto a 2019.

Los ufólogos explican que esta tendencia al alza no necesariamente sería el resultado de una “invasión extraterrestre” precisamente, sino que más bien tendría su origen en otro factor: el coronavirus.

Y es que la pandemia obligó a millones de personas alrededor de todo el mundo a encerrarse en sus casas, lo que ha hecho que la gente tenga más tiempo para observar el cielo.

En el caso de Nueva York, muchos se confinaron en lugares como Catskills y Adirondacks, en donde la contaminación lumínica es considerablemente menor en comparación a otras zonas del estado.

El citado medio añade que alrededor del 25% de los informes en Estados Unidos se produjeron en marzo y abril de 2020, cuando las medidas restrictivas eran más estrictas.

Por su parte, podría haber otra razón por la cual la gente ha demostrado un mayor interés en el fenómeno OVNI. Y es que en agosto pasado el Pentágono anunció la creación de una unidad encargada de estudiar oficialmente los OVNIs, enfocándose en detectar posibles maniobras de espionaje lideradas por adversarios de Estados Unidos.

El Pentágono publicó tres videos tomados por pilotos de la Marina a fines de abril que muestran encuentros en vuelo con lo que parecen ser ovnis. Uno de estos videos, todo en blanco y negro, data de noviembre de 2004 y otros dos de enero de 2015.

Eso sí, para el Ejército estadounidense los “fenómenos aéreos no identificados” no tienen nada que ver con los potenciales hombres verdes, sino más bien con adversarios muy reales de Estados Unidos. En ese sentido, Washington está particularmente preocupado por las capacidades de espionaje de China, a través de drones u otros medios aéreos.

“Es alentador para muchos de nosotros en el campo de la ufología que el gobierno esté dispuesto a confirmar que están al tanto de estas circunstancias, que están admitiendo que la gente está informando sobre estos eventos”, señaló Peter Davenport, director del National UFO Reporting Center.

No obstante, Davenport aclara que cualquier aumento en los avistamientos no significa un aumento en los platillos voladores, enfatizando que los objetos voladores no identificados son solo eso: fenómenos aéreos que aún no han sido identificados.

Se trata de un debate que en todo caso ha contado con la participación de reputados académicos, como es el caso del israelí-estadounidense Abraham ‘Avi’ Loeb, principal catedrático de Astrofísica de la Universidad de Harvard,.

Loe es un convencido de que hay vida inteligente fuera de la Tierra, teoría que defiende en su libro “Extraterrestre: El primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra”.

En su obra, el prestigioso académico defiende la idea de que Oumuamua, un curioso objeto interestelar observado mientras cruzaba el Sistema Solar, no es una roca desprendida de otras estrellas, sino que se trata del “primer signo de vida inteligente de origen extraterrestre”.

“Si una civilización se desarrolló alrededor de otra estrella, hay mucha posibilidad de que haya basura espacial de esa civilización”, indicó en una conferencia a inicios de este año en la que participó BioBioChile.