El lunes 21 de diciembre fue un día histórico para la astronomía, ya que pudimos ser testigos de un acontecimiento que no ocurría en estas condiciones desde hace siglos: la Gran Conjunción Planetaria entre Júpiter y Saturno.

Esta conjunción entre Júpiter y Saturno es extremadamente rara, ya que a pesar que ocurre cada dos décadas, las condiciones en que se dio no coincidían desde hace 800 años.

El acercamiento aparente entre los dos planetas ya había comenzado hace varios meses, antes de alcanzar una distancia mínima el lunes, dando casi la impresión de que los dos astros en el cielo se convertían en uno solo.

Lo interesante de esta ocasión es que desde hace 400 años que no estaban tan cerca uno del otro. Pero no sólo eso, ya que hace 800 años que el encuentro no tenía lugar por la noche.

La última Gran Conjunción ocurrió en 2000, pero para encontrar una distancia tan pequeña como la del lunes hay que remontarse a 1623. Y para que vuelva a darse una conjunción tan próxima, habrá que esperar… hasta el 15 de marzo de 2080.

Debido a que esta conjunción planetaria fue visible en casi todo el mundo, rápidamente comenzaron a circular diversas imágenes del evento.

Mis fotos de la conjunción de Júpiter y Saturno desde Copacabana Antioquia.📸 Si quieren ver más de mis fotos, este es mi Instagram: https://t.co/Fw8f4Dme4v 💖 pic.twitter.com/UbynBNCEMk — Pauluna (@AstroPaulina) December 22, 2020

I had a beautiful view of Jupiter and Saturn last night! #PutSouthAfricansFirst pic.twitter.com/39H0MK2S4f — SAn Nationalist 🇿🇦 (@Mzantsi_Native) December 22, 2020

Júpiter y Saturno, el viaje desde el 17 hasta el 21 de diciembre con la luna de la primera noche. Caracas, Venezuela! pic.twitter.com/AKaKFmQ3eT — ♥♡ (@AbbyKiwii) December 22, 2020

Conjunción de Júpiter y Saturno el 21/12/2020

Crédito: Hugo Huepa (Instituto de Astronomía, UNAM)

Telescopio Celestron 11" F/10 FL=2800

Cámara Nikon D3100

ISO 100

Exposure Time 1/10 sec pic.twitter.com/rWWQbYWnpL — Instituto de Astronomía UNAM (@iaunam) December 22, 2020

La gran conjunción de Júpiter y Saturno "Estrella de Navidad" desde el Heng Ee Observatory de Malasia. #ConjuncionJupiterSaturno pic.twitter.com/OG9BIjLEF7 — Huracanes Del Caribe (@CaribeHuracanes) December 21, 2020