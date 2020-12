Finalmente este lunes 14 de diciembre pudimos ser testigos del esperado Eclipse Total de Sol, el cual pudo ser apreciado en un 100% en la región de La Araucanía.

Rápidamente los registros del evento astronómico comenzaron a tomarse las redes sociales. No obstante, dentro del amplio material que ya está circulando destaca un notable timelapse captado desde el centro de Temuco.

El video, que muestra cómo la ciudad se oscureció durante la fase total del eclipse, fue captado por Emir Retamal. El nacido en la capital de La Araucanía contó a BioBioChile detalles de cómo realizó la grabación.

“Vivo en un piso 20, y pegué el teléfono con masking tape en la ventana porque el trípode me daba un ángulo distinto. Como estaba lloviendo, abrí la ventana y la limpié para que no se marcara con agua”, comenzó señalando.

“Fue algo espontáneo, no estuvo planeado ni nada. Se me ocurrió en el momento. Como acá en Temuco estaba lloviendo, no se veía nada. Pero supuse que se iba a oscurecer de todas maneras, y que quizás esa imagen más panorámica desde el departamento podría verse bien”, sostuvo.

Tras dejar el teléfono grabando, subió hasta la terraza del edificio para contemplar el eclipse. “No fue algo tan preparado pero creo que quedó bonito el video”, expresó.

“Debo haber grabado unos cinco minutos, usando la función timelapse de mi iPhone”, complementó. “No hay ninguna aplicación ni filtro. Lo único de lo que me preocupé fue que el celular quedara fijo para que no se moviera y que la imagen del vidrio estuviera seca”, mencionó.

En las siguientes imágenes puedes ver el lugar en el que Emir dejó grabando su celular para obtener este timelapse.