Vichy, la marca francesa especializada en cuidado de la piel y el cabello, perteneciente al grupo L’Oreal, realizó recientemente su más importante conferencia global, Vichy Derm Science Summit 2022, donde mostró sus principales innovaciones al público.

BioBioChile asistió a la conferencia global digital, donde la empresa profundizó sobre los últimos lanzamientos de la marca, y protocolos de cuidado para la piel y el cabello, los cuales ya se encuentran disponibles en Chile.

Además, la compañía destacó que ya están en proceso de convertirse en una marca más sustentable y amigable con el medio ambiente, para lo cual se han planteado ambiciosos desafíos que ya están en camino a cumplir.

Vania Lacascade, presidenta Global de Vichy y doctora en Farmacia, afirmó al respecto que “en 2030, el 95% de nuestros ingredientes tendrán origen biológico o serán ricos en minerales abundantes, y un 100% provendrán de fuentes renovables. Este objetivo será posible gracias a los importantes avances que estamos logrando con nuestros laboratorios en biotecnología y ciencia ecológica. Estamos en un proceso constante de reformulación, revisando nuestras fórmulas para mejorar su perfil medioambiental”.

Un ejemplo de ello es que trabajan en reformular su portafolio de protección solar, para que impacte lo menos posible en el entorno marino.

Otro objetivo, más a corto plazo, es que en 2025 todos sus envases serán rellenables, reutilizables, reciclables o compostables, reduciendo considerablemente los desechos provenientes de sus productos.

Ello ya está en proceso, pues el 88% de los empaques de la línea de cuidado de la piel de Vichy tienen calificación A o B (mínimo impacto ambiental), según la etiqueta Product Impact, un método de medición especializado del grupo L’Oreal para promover la sostenibilidad a nivel transversal entre sus empresas.

Protegiendo la piel de las mujeres en la menopausia

Otro de los grandes focos de Vichy en el último tiempo ha sido desarrollar productos específicos para cuidar la piel de las mujeres mayores de 40 años que están pasando por la menopausia, periodo de grandes cambios hormonales que también afectan significativamente a la piel.

La presidenta Global de Vichy expresó que la menopausia continúa siendo un tema que no se manifiesta públicamente, motivo por el cual muchas de estas mujeres no reciben la asesoría correcta cuando necesitan proteger su piel y no saben qué comprar para cuidarse.

“Sabemos que, en 2025, la menopausia afectará a 1.200 millones de mujeres en el mundo. A pesar de que esta es una etapa importante, que representa el 30% de la vida de una mujer, este tema íntimo sigue siendo uno de los principales tabúes en nuestra sociedad. En un estudio reciente, nos enteramos de que, hoy día, una de cada dos mujeres no habla de esta fase de la vida con su pareja”, informó Vania Lacascade.

Para contribuir al término de este tabú es que, en agosto pasado, “relanzamos Neovadiol, que es nuestra gama para la piel dedicada a la menopausia. Así que, obviamente, ofrecer los productos adecuados para las mujeres en la menopausia era nuestra idea inicial, pero también era muy importante para nosotros concientizar sobre el tema mediante nuestra campaña publicitaria.”

“Nuestro objetivo realmente es ir más allá de los productos y por eso es que hemos lanzado Menotalks, un mini sitio en la página web de Vichy que invita a acompañar a la mujer durante esta etapa de su vida a través de artículos de diferentes áreas.

Productos nuevos y reformulados para mujeres mayores de 40 años

Una de las innovaciones de Vichy es el Liftactiv Sérum B3 Antimanchas, destinado a corregir manchas, reducir arrugas y unificar el tono de la piel.

De acuerdo a sus estudios, permite disminuir entre 29% y 71% las manchas, así como 10% las arrugas. A su vez, puede unificar el tono hasta el 10% más y aumentar hasta en 15% la luminosidad.

Charlotte Mejat, directora global de Cuidado de la Piel de Vichy, indica que “posee una potente fórmula de dermo activos, que contiene principalmente 5% de niacinamida, 8% de activos exfoliantes y 0,2% de vitamina Cg antioxidante, y actúa en 3 capas de la piel para garantizar una acción completa sobre los problemas de hiperpigmentación.”

También de la línea Liftactiv, fue lanzado el Sérum Vitamina C, enfocado en entregar antioxidantes para corregir y prevenir el estrés oxidativo y el envejecimiento, potenciando la luminosidad de la piel.

Para lograr esto, está compuesto por 15% de vitamina C pura, así como vitamina E y polifenoles, que revierten los daños oxidativos provocados por los radicales libres y son antiinflamatorios. El ácido hialurónico puro, para alisar las finas líneas de expresión y las arrugas, además de mantener la piel hidratada para una luminosidad duradera.

Otra novedad es la renovada línea Neovadiol, reformulada para aliviar los impactos en la salud de la piel durante la menopausia. La línea que incluye crema de día y otra de noche, que buscan redensificar, mejorar la elasticidad y tonicidad de la piel.

Además, considera el Meno 5 Bi-Sérum, ideal para peri y post menopausia, que combate las manchas, flacidez y mejora la densidad, reponiendo lípidos de la piel propias de esa edad.

Sobre este sérum, Charlotte Mejat recalcó que “para todas las mujeres durante la menopausia, tanto peri como post, la rutina debería empezar con nuestro Meno 5 Bi-sérum. Su potencia se basa en la asociación de activos para la piel, proxylane redensificante; vitaminas B, Cg y E; omegas 6 y 9; y ácido glicólico para exfoliar. Está diseñado para compensar los efectos visibles de las variaciones hormonales en la piel.”

Por su parte, Stéphanie Leclerc Mercier, directora de Relaciones Médicas Globales de Vichy y doctora en Dermatología en el hospital Necker de París, remarca que “esta fórmula muestra una significativa mejora en los cinco principales síntomas del envejecimiento cutáneo: lípidos, flacidez, manchas, arrugas y luminosidad. ”

“La base de todas las fórmulas de Neovadiol es una combinación sinérgica de proxylane y extracto de casia. El proxylane es un activo dermatológico multipatentado de eficacia demostrada para mantener la unión dermoepidérmica, y para mejorar la síntesis de procolágeno, ácido hialurónico, y componentes de la matriz extracelular a nivel dérmico”, añade.

El extracto de cassia, informan las expertas, es un activo que “modula los niveles de cortisol, la hormona del estrés. En la piel, reduce los efectos del cortisol, estimulando la producción de colágeno y ácido hialurónico”, dice Mejat.

Innovación anti-caspa para el cabello

En cuanto a soluciones para el cabello, Burcu Andeae, directora global de Marketing de Vichy, presentó nuevos shampoos para tratar la caspa en cabellos grasos y en secos, aptos para todas las edades.

“Vichy se especializa en tratar problemas de cabello y cuero cabelludo. Algunos de estos son muy comunes, como la caspa. La caspa es muy problemática, afecta significativamente la calidad de vida y está presente en el 50% de la población mundial”, comentó la ejecutiva.



Los shampoos Dercos anti-caspa DS “tratan de dermatitis seborreica con alta eficacia, de forma inmediata, y alta tolerancia, lo que hace al tratamiento un momento de placer, para que los pacientes puedan completarlo. Su textura naranja hace espuma, es agradable y huele bien. Es ideal para es ideal para utilizar 3 veces a la semana, durante un mes, y luego para mantención, solo 1 vez por semana.”

El producto “se potencia con un 1% de disulfuro de selenio y 1% de ácido salicílico. Proporciona acción antifúngica y queratolítica superior. Además, tiene vitamina E y ceramidas R, con propiedades antioxidantes e hidratantes, para mejorar el confort del cuero cabelludo y la calidad de la fibra”, describe.

