El Festival Santiago Off 2023 contará con 66 espectáculos nacionales e internacionales en 26 espacios de la RM, Valparaíso y Concepción; y tendrá como foco temático la revisión contemporánea de los procesos creativos durante los últimos 50 años (1973 – 2023).

El Festival comenzará el jueves 19 y tendrá su cierre el domingo 29 de enero con la nueva edición de Los Contadores Auditores Awards 2023 en Matucana 100 a las 18:00, afianzando así una nueva alianza con la exitosa premiación de artes escénicas.

Este 2023, el XII Festival Internacional Santiago Off se realizará entre el 19 y el 29 de enero, y contempla 58 montajes de artes escénicas nacionales e internacionales y 8 conciertos de música, en un total de 26 espacios entre Santiago, Valparaíso y Concepción. Este año, el encuentro se instala nuevamente como un Festival 100% presencial, que fomentará la venta de entradas a fin de reactivar los aforos completos y la asistencia de nuevos públicos.

Nueva versión

Teatro, danza, circo, música e interdisciplinas dan vida a esta nueva edición del Festival, el cual se propone relevar contenidos contingentes, que propongan instancias de reflexión entre el arte y la ciudadanía, con énfasis en temáticas relacionadas a la memoria, los derechos humanos y la revisión contemporánea de los procesos sociales que se han desarrollado a 50 años del Golpe Militar (1973 –2023).

Esta nueva versión está marcada por la nueva alianza de Santiago Off con Los Contadores Auditores, que realizarán su reconocida ceremonia de premiación Los Contadores Auditores Awards 2023 en el Teatro Principal de Matucana 100 el domingo 29 de enero a las 18:00, donde se reconocerá nuevamente a los artistas, realizadores y obras más destacadas de la escena teatral.

Programación en M100

Proyecto 3E de Colectivo 2020

Obra de teatro testimonial donde la construcción de los personajes se basa en la vida de los mismos actores que son quienes van reconstruyendo la memoria del país, desde lo íntimo a lo popular, pasando por hechos históricos que marcaron época y dan cuenta de este pasado desde el que se construye y comprende el presente.

La obra cuenta la historia de un grupo de ancianos que ha sido abandonado en un espacio de confinamiento, al ser separados de la sociedad producto de una pandemia que azota sin piedad a las personas, un virus letal que ataca sobre todo a aquellos más viejos. En esta nueva estructura social, donde no conocen a sus iguales, y en medio de la soledad, comienzan a recordar sus propias vidas, cruzadas por hechos históricos que fueron determinantes en los cambios de paradigmas del último siglo. Siendo el hecho histórico que destaca entre sus recuerdos el 11 de septiembre de 1973 como quiebre y cambio radical en sus vidas.

Coordenadas

23 y 24/01 | 20:30 hrs | Teatro Principal | 120 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

¡Aquí están! de Colectivo 13/24

“¡Aquí están!” es una performance del Colectivo 13/24, dirigida por el creador escénico Moisés Angulo Matamala, que tiene como principal objetivo poner en cuestión la estética y los lenguajes de la memoria en Chile. Mediante la mezcla de materialidades y operaciones propias de la intervención urbana (streetart) la performance propone la repetición de la imagen de un viejo militar chileno que rompe el pacto de silencio cargando un cartel que responde a la pregunta histórica ¿Dónde están?.

Coordenadas

23/01 – 20 hrs | 24/01 – 17 hrs | Espacio Patricio Bunster | 50 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

La felicidad de las tórtolas de Compañía La Trompeta

En palabras de la autora: “Hace más de diez años, comencé a escribir un texto, cuyo título era “Una mano en el agua”. Siempre, hasta el día de hoy, esa historia me ha seducido y al mismo tiempo, me ha condenado a un sinfín de reescritura de distintas versiones. Han pasado más de diez años y no he logrado dar con eso que ando buscando. Es por ello, que como autora, he citado al protagonista, Castro, un médico venido a menos que va en picada en la vida, a una entrevista “ficticia” para que me dé las claves de la obra y así poder terminarla.

Coordenadas

24 y 25/01 | 19:30 hrs | Microsala | 60 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

Nazca dirigido por Paula Aros Gho

Nazca habla sobre las estrellas, la muerte, y la inevitable interconectividad que hay en todo lo que nos rodea. Su punto de partida es un hecho biográfico, cuando en 2016 la directora se enfrenta a la muerte de su madre, al mismo tiempo que nace su hijo. La narrativa del espectáculo está inspirada en el funcionamiento del Radiotelescopio ALMA. La audiencia transita por 3 momentos espaciales distintos, y es invitada a transformarse en máquinas de observación, mientras es testigos de escenas simultáneas inspiradas en Maria Reiche, matemática alemana que estudió por 60 años las Líneas de Nasca, Perú.

Coordenadas

24 y 25/01 | 21:30 hrs | Explanada M100 | 60 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

En toda alma hay una marca que es necesario ocultar de Nicolás Espinoza Bastías

¿Y si no pensáramos la naturaleza como un escenario pasivo del drama humano y le damos capacidad de acción? En toda alma hay una marca oscura que es necesario ocultar, es una obra coral, tectónica, friccionada, cíclica, como olas que cabalgan hacia la costa. Explorando las fuerzas no humanas en Los pilares de la sociedad de Ibsen, los vecinos de un pueblo costero, narran trozos de una catástrofe, réplicas especulativas sobre cómo las fuerzas de la naturaleza cambian los proyectos de su alcalde

Coordenadas

25 y 26/01 | 20 hrs | Espacio Patricio Bunster | 60 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

La victoria de Víctor La Patriótico Interesante

La obra presenta imágenes poéticas y delirantes donde el sentido de lo humano es puesto a prueba en las historias mínimas, indagando en los signos de vida y las experiencias de amor, para poner en escena a un revolucionario de su propio destino. Este viaje poético inspirado libremente por la vida de Víctor Jara es un viaje de compromiso, ternura, amor y lucha contra la injusticia, un destino nuevo para la nueva humanidad.

Coordenadas

Jue 26/01 | 20:30 hrs | Teatro Principal | 60 min. | T.E.

_________________________________________________________________________

Magallanes 0 de Tshock Cultura Emocional

De 1519 a 1522 Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano partieron para dar la vuelta al globo. Magallanes sucumbió a una flecha envenenada, pero su expedición tuvo éxito. Esta obra histórica de ciencia ficción explora el primer viaje alrededor del mundo y la relación de Fernando de Magallanes con la iglesia, el estado, su sucesor Juan Sebastián Elcano y los pueblos indígenas de los cinco continentes.

Coordenadas

27 y 28/01 | 19:30 hrs | Microsala | 72 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

La carta de Cía. Hermanos Ibarra

“La Carta”, obra musical estrenada el año 2018, es consecuencia de una previa investigación teórica puesta en práctica durante el año 2017 con el montaje “Violeta Ciudadana”, el cual viajó de Arica a Chiloé. El elenco está conformado por: 3 actores, una bailarina, 9 músicos y un coro ciudadano de 100 personas, entre los 8 y 80 años. En las funciones de la obra siempre nos acompaña un músico de renombre, por lo que para esta nueva temporada será la ocasión del nieto de Violeta Parra, Ángel “Parra” Orrego, quien se suma a la puesta en escena como parte del elenco de músicos.

Coordenadas

Sáb 28/01 | 20:30 hrs | Teatro Principal | 70 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

José Desierto de Compañía Limitada

Mientras la noche llega al desierto de Alto Hospicio, el cuerpo muerto de José alucina con los bosques más hermosos luego de haber sufrido una violenta golpiza por carabineros en el pique de Huantajaya, en medio del desierto del norte Chileno. El relato quebrado de sus veintidós años, a través de un espiritismo que realizan en secreto su madre y su hermana, retratan cómo es vivir con el estigma de la esquizofrenia en una sociedad que anula y olvida sistemáticamente sus derechos. Finalmente la llegada de un Abogado de derechos humanos será fundamental para que los límites de la vida y la muerte se quiebren para unir a esta familia que busca la justicia que nunca llegó.

Coordenadas

28/01 – 20 hrs | 29/01 – 19 hrs | Espacio Patricio Bunster | 80 min. | +12 años.

_________________________________________________________________________

Los Contadores Auditores Awards

Premiación anual al mundo del teatro chileno que se efectúa hace diez años. En sus primeras versiones, se efectuaba sólo de manera virtual, pero desde enero de 2014, los Awards se transformaron en un evento real, que reúne cada año a cientos de personas en el Centro Cultural Matucana 100. Es un gran encuentro de artistas y espectadores, un momento de alegría y celebración que corona un año de grandes creaciones teatrales.

Coordenadas

Dom 29/01 | 18 hrs | Teatro Principal | +12 años.