REC 2024 cifra en más de 150 mil personas asistencia de primer día: "Fue histórico para la región"

Los organizadores del Festival REC 2024 fijaron en más de 150 mil las personas que fueron parte de la primera jornada del evento.

Según comentó la directora del Teatro del Biobio, Francisca Peró, “fue una jornada histórica, no sólo para el REC, sino que también para la región del Biobío”.

“Nunca antes el Parque Bicentenario y sus alrededores había estado tan lleno de gente para disfrutar de un espectáculo de primer nivel y que tuvo a Usted Señalemelo, A.N.I.M.A.L y a Los Bunkers como punto más fuerte”, dijo.

Peró agregó que “más de 150 mil personas colmaron el Parque Bicentenario y alrededores, este fenómeno evidentemente provocó experiencias positivas y también situaciones de atochamientos que hicieron que la experiencia de algunas personas asistentes no fuera lo buena que quisiéramos, no obstante destacamos que no tenemos ningún incidente mayor que lamentar”.

Por su parte, el director del Festival REC, Manuel Lagos (hermano de Sergio Lagos), afirmó que “estamos frente a una de las citas más masivas que se recuerden en la historia de la ciudad por lo que sabemos que esto trajo algunas complicaciones en algunos campos, pero nos pone muy contentos de la gran convocatoria que podemos llegar a tener”.

Para finalizar, Peró señaló que “fue una jornada mágica, de música y que será recordada por muchos años. El REC confirma así que es el festival de música gratuito más grande de Chile y que no sólo disfrutan los penquistas sino que también gente que viaja desde distintos puntos del país. Hacemos una invitación a la gente a que venga este domingo a seguir disfrutando de buena música y de la experiencia que hemos preparado”.

Hoy, en la segunda jornada del REC, el evento continúa con cuatro escenarios dispuestos en el Teatro Biobío y el Parque Bicentenario. Los nacionales Congreso y Cami y los internacionales UB40 y El Mató a un Policía Motorizado, son los invitados estelares.