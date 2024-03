Andrea Bocelli y su hijo, Matteo, se presentaron anoche en los Premios Oscar, donde presentaron en vivo la nueva versión de "Time To Say Goodbye".

Tras su exitoso paso por la ceremonia número 96ª de los Premios Oscar, el tenor italiano Andrea Bocelli y su hijo, Matteo, lanzaron oficialmente una nueva reversión de “Time To Say Goodbye”, canción que justamente interpretaron anoche en el Teatro Dolby de Los Angeles, California.

Producida y arreglada especialmente para ellos por el compositor Hans Zimmer, dos veces ganador del Oscar, el nuevo sencillo propone una reinvención audaz del hit “Con te partirò”, y pretende conmemorar los 30 años de carrera de Bocelli.

“Es la canción de mi vida, es la melodía que me representa ante los ojos del mundo: reinventarla, gracias a la colaboración con Hans Zimmer, y cantarla junto con mi hijo Matteo, representa una experiencia emocionante, un desafío”, señaló el tenor.

“Será un nuevo debut (y forma parte de un próximo proyecto más amplio) y estoy feliz de que tendrá lugar en el mismo escenario de los Oscar que ya me acogió en 1999 junto con mi amiga Céline Dion”, agregó.

Matteo Bocelli, dijo: “Time to Say Goodbye es más que una canción para mí, es el himno nacional de mi familia, es la banda sonora de cientos de recuerdos. ¡Cantarla con mi padre en una nueva orquestación es un gran honor y cantarla en el escenario de los Oscar es simplemente un sueño hecho realidad!”.

Hans Zimmer, productor de la pieza, también dedicó palabras para la nueva “Time to Say Goodbye”: “Fue un honor y un desafío apasionante encontrar una nueva perspectiva musical para una obra maestra; y proporcionar un paisaje cinematográfico a dos de las mejores voces del mundo”.

“Time To Say Goodbye” reúne a Andrea y Matteo Bocelli tras su exitoso álbum navideño “A Family Christmas” y el dueto ‘Fall On Me’, que ya acumulamás de 115 millones de visitas en YouTube.

Hace casi tres décadas, el single “Time To Say Goodbye” lanzó a Andrea Bocelli al estrellato internacional, tanto en su versión original (“Con te partirò”) como en la posterior con Sarah Brightman.

Este no será el único hito por los 30 años de carrera de Bocelli. La lista también incluye presentaciones en vivo en todo el mundo (con invitados sorpresa), un nuevo documental llamado “Andrea Bocelli: Because I Believe”, y otros lanzamientos y colaboraciones musicales.