El elenco de “Oppenheimer” abandonó la premiere de la película en Londres en la previa del inicio de la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos, ratificada hace instantes.

De acuerdo al portal Deadline, fue el propio director del filme,Christopher Nolan, quien explicó la situación a la multitud que se congregó en las butacas del teatro Odeon Luxe para la primera proyección Inglaterra.

“Tengo que reconocer el trabajo de nuestro increíble elenco, encabezado por Cillian Murphy”, dijo sobre el escenario.

“La lista es enorme: Robert Downey Jr, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek y muchos más… Los vieron aquí antes en la alfombra roja. Desafortunadamente, se fueron escribir sus carteles de paro por lo que creemos que es una huelga inminente del SAG (Sindicato de Actores), uniéndose a uno de mis gremios, el Gremio de Escritores, en la lucha por salarios justos para los trabajadores”, agregó, gatillando los aplausos de los presentes.

Según Deadline, los actores entraron al teatro y se concentraron en la recepción. Luego, cada uno abandonó el lugar, entre ellas Florence Pugh y Emily Blunt, quienes se fueron antes que Nolan subiera al escenario. “Todos los miembros del elenco con los que habló Deadline declararon su apoyo a la huelga”, señala el medio.

Antes que comenzara la proyección del filme, Emily Blunt comentó a la publicación que ella y otros miembros del elenco de “Oppenheimer se irían del evento si la junta directiva del Sindicato de Actores aprobaba la huelga, lo que terminó ocurriendo.

“En este momento solo somos una especie de ‘esperamos que todos tengan trato justo y estamos aquí para celebrar esta película’. Y si llaman (a una huelga), nos iremos juntos como elenco a unirnos a los demás… Vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que hacerlo. Veremos qué sucede. En este momento es la alegría de estar juntos”, añadió.

Además de Cillian Murphy, el elenco de “Oppenheimer” lo integran Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett y James D’Arcy.

