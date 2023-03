Una fuerte e inusual lluvia sorprendió a Ciudad de México, donde Billie Eilish debía dar un concierto antes más de 60 mil personas. Tras esperar cerca de 2 horas, la cantante confirmó que por seguridad, no podría hacer el show, pero cantó algunas canciones de manera acústica, sin instrumentos eléctricos, y complació a los asistentes que no pudieron disfrutar del espectáculo completo,

La cantante estadounidense, Billie Eilish, debió subirse al escenario en el Foro Sol de Ciudad de México (CDMX) para anunciar la cancelación del concierto debido a las fuertes lluvias que motivaron una alerta naranja por parte de las autoridades.

Un video captado por un fan muestra el momento en que la artista entrega el anuncio, pero provoca la alegría de los asistentes, al decirle que puede interpretar algunas canciones acústicas.

Así, también quedó registrado como casi 65 mil personas corearon las canciones sin instrumentos eléctricos.

Billie Eilish cancela show en México por fuertes lluvias

Este miércoles, Billie Eilish debía dar el primero de los 3 conciertos que tenía agendado en México, sin embargo, el primero, en la capital, debió suspenderse debido a inusuales precipitaciones que colapsaron diferentes servicios en CDMX.

Si bien, el show en el Foro Sol estaba programado para cerca de las 20:30, este se fue retrasando mientras el público se refugiaba del agua en los baños del recinto. Ya cerca de la 22:00 horas, la cantante salió al escenario para dar la triste noticia.

“No puedo hacer el show, ¿vieron la tormenta? ¡Jesucristo!”, exclamó bajo la lluvia. “He estado sentada detrás del escenario, esperando y escuchando, pero me dijeron que no puedo hacer el show y deben irse todos a casa”, declaró.

Ofreció pequeño show acústico, sin instrumentos eléctricos

Sin embargo, Billie Eilish afirmó que encontraba “estúpido” irse sin dar las gracias a los más de 60 mil asistentes. “Así que pensé que estaría bien cantar unas 5 canciones acústicas. No es un show, porque no me dejan, nada funciona y no es seguro para mí o ustedes”.

De esta manera, el público captó varios videos que muestran a todo el Foro del Sol, coreando las canciones acústicas.

