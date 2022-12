Barro, sudor y lágrimas: 7 hitos que marcaron el regreso de los megaconciertos a la cartelera en 2022

Coldplay – Estadio Nacional: Pop sustentable para las masas

Además del hito que marcó el paso del “Music Of The Spheres Tour” en la historia misma del Estadio Nacional (donde Coldplay se convirtió en la primera banda en agendar y agotar 4 fechas), los ingleses demostraron en su última gira por qué continúan siendo uno de los grupos más gravitantes del pop global, y cómo esto puede ir acompañado de un relato (en este caso medioambiental, sustentable y humanitario) simple y concreto.

En diálogo con BioBioChile, Guy Berryman, bajista del grupo, compartió sus impresiones respecto al primer show en el coloso de Ñuñoa, del cual no quedó para nada indiferente sobre todo por el sorpresivo aguanieve que decoró la velada: “Hubo muchos momentos, pero no me gustó mucho cuando empezó a nevar. Eso fue algo nuevo para nosotros”, señaló entre risas.

Rosalía – Movistar Arena: La Motomami que conquistó al mundo

En agosto pasado, en una fecha única y con entradas agotadas, Rosalía presentó en Chile el “Motomami World Tour”, gira promocional de su celebrado último álbum, “Motomami”, uno de los lanzamientos más elogiados del año en el circuito musical internacional.

Con citas a Gabriela Mistral y reacciones previas alrededor del plebiscito del 4 de septiembre, la catalana demostró in situ por qué es una de las cantantes más convocantes y laureadas del planeta, y cuáles son los efectos y narrativas que sustentan su propuesta artística.

Dua Lipa – Estadio Bicentenario de La Florida: La diva del 2022 en Fiestas Patrias

En plena semana de Fiestas Patrias, Dua Lipa debutó en Chile el 16 de septiembre pasado en un concierto que agotó todos sus tickets con meses de anticipación, y que destacó como uno de los más esperados del 2022.

En el año de su consagración, la artista de origen albano-kosovar desplegó todos los hits de su discotequero álbum “Future Nostalgia” (2020), el mismo que hizo bailar a millones de personas en cuarentena alrededor del mundo. “Con pocas intervenciones en español (o más bien las precisas), la intérprete jugó con la audiencia”, relató BioBioChile.

Daddy Yankee – Estadio Nacional: Un desastre y una dura lección

Para algunos podría resultar contradictorio hablar de la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Nacional como uno de los hitos del año en materia de megaconciertos, sobre todo teniendo en cuenta que en su primera fecha (en total fueron 3) estuvieron en riesgo más de 50 mil personas a raíz de descoordinaciones entre la productora a cargo, Bizarro, y las autoridades locales.

Pero lo cierto, también, es que la supuesta última gira del rey del reguetón fue uno de los sucesos de la cartelera local, y uno de los shows más icónicos, explosivos y epocales que pasaron por Chile este año. Los errores de la primera jornada marcaron un precedente significativo para los eventos masivos que vinieron después, e incluso dieron pie a más de una teoría sobre los niveles de violencia que padece la sociedad actual.

Bad Bunny- Estadio Nacional: Un conejo suelto en Santiago

A fines de septiembre, tras los citados problemas organizativos del show de Daddy Yankee, la preocupación de las autoridades se posó en la visita de Bad Bunny, que iba a concretarse apenas tres semanas después y con la misma productora a cargo.

Con nuevos dispositivos de seguridad y un renovado operativo, el recital del “Conejo Malo” no pudo evitar los intentos de avalancha, pero sí regaló postales para el recuerdo: como la del cantante “volando” sobre la cancha del recinto ñuñoíno, o el coreado homenaje a Jorge González en pleno show de la estrella urbana.

Metallica – Club Hípico de Santiago: Desde un barrial

Filas interminables, descoordinaciones en los accesos, vulneraciones en las localidades y litros de barro enlodaron el esperado regreso de Metallica a Chile, en un concierto que estuvo a punto de ser cancelado a causa de los trabajos de remodelación del entorno del Estadio Nacional, recinto que originalmente iba a albergar el concierto del cuarteto.

“Yo creo que hubo puntos que jugaron en contra, como el exceso de agua caída el día anterior, que demoró la apertura de puertas porque había que aplanar y sacar agua… Habían pistas que estaban mojadas”, se excusaron desde el Club Hípico, donde una de las postales más viralizadas fue la de un grupo de fans que tuvo que subir a un camión para ver algo del recital.

Harry Styles – Estadio Bicentenario de La Florida: El verdadero Príncipe Harry

El 1 de diciembre, casi cerrando el año, Harry Styles presentó en La Florida su “Love On Tour”, gira que este año lo hizo recorrer el mundo y que en 2023 arribará a Asia con no poca expectativa mediante. ¿El resultado? Un espectáculo de estándar mundial y de inspiración inclusiva y adolescente, que dejó un episodio inédito en la gira: el homenaje personal de Styles a Christine McVie, la tecladista de Fleetwood Mac que había fallecido un día antes.

“Un coro multitudinario y visceral para ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen (entonada por decenas de miles justo al atardecer) fue la postal previa al esperado arribo del británico, que llegó saludando a sus fieles a la usanza de un campeón de box: corriendo con los brazos en alto de un rincón a otro, en dirección a cada una de las esquinas del ring”, describió BioBioChile.