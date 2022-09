Coldplay ilumina por completo el Estadio Nacional en su colorido (y sustentable) regreso a Chile

Coldplay inauguró anoche su estadía de cuatro fechas en el Estadio Nacional, donde esta semana presentarán el colorido y sustentable "Music Of The Spheres World Tour".

Con alrededor de 50 mil personas y ante una breve lluvia (más decorativa que otra cosa), Coldplay ofreció anoche el primero de cuatro conciertos en el Estadio Nacional en el marco del colorido y sustentable Music Of The Spheres World Tour, gira donde el grupo apuesta por la conciencia medioambiental y una cercanía con sus fans a todo costo.

La jornada la inauguró la cantante local Princesa Alba y más tarde la cubano-estadounidense Camila Cabello, quien se reencontró con el público chileno con hits como “Así es la vida si” y “Havana”

Más tarde, pasadas las 21:30 horas, fue el turno de Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, quienes desde el inicio hicieron gala del halo espacial, inclusivo y caleidoscópico del tour, con una pantalla principal recortada como luna menguante y dos esféricas que la secundaban a los costados.

Antes del show, los asistentes recibieron pulseras lumínicas desde la organización, las cuales tuvieron un rol clave a lo largo de la noche. Y esto quedó demostrado desde el arranque: “Higher Power”, “Adventure of a Lifetime” y “The Scientist” (primer gran coro de la cita), se convirtieron en postales luego que las pulseras se encendieran y formaran llamativos juegos de luces.

En un correcto español, Martin agradeció la participación de los presentes. “Gracias por asistir, perdón mi español. Estamos felices de estar aquí… Gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí a pesar de las dificultades”, dijo, en la primera de varias intervenciones.

Con bicicletas y pistas que con los saltos de los espectadores generaban energía hacia los escenarios, el show se encargó de remarcar desde antes que comenzara el fin benéfico de la gira: colaborar con organizaciones medioambientales que están por el resguardo del planeta, e incubar conciencia sobre el cuidado de este.

Para “Viva la Vida, “Hymn for the Weekend” y “Coloratura”, el grupo cambió de escenario y se movió hasta el vértice de la larga pasarela por donde Martin correría y bailaría durante casi dos horas. El gesto también tenía un sentido práctico: si las canciones de obertura habían sido deleite para las primeras filas, este nuevo segmento los acercaba (literalmente) a los sectores más populares.

“Paradise” y “Yellow”, dos históricas del catálogo de Coldplay, fueron dos de las pistas más videografiadas de la jornada, la última con todas las luces de las pulseras encendidas en amarillo.

“Human Heart”, “People of the Pride”, “Clocks”, “Infinity Sign” y “Something Just Like This” cerraron el tercer acto antes de volver al “B-Stage”, donde ahora en formato electrónico daban forma a “Midnight” y luego a “My Universe” y A Sky Full of Stars.

Un tercer escenario irrumpió en “Sparks” y “Don’t Panic”(con Will Champion en la voz principal), dos históricas de su álbum debut que ejecutaron aún más cerca de la audiencia, ahora en un formato más acústico e íntimo.

La despedida, explosiva, optimista y grandilocuente, vino con “Fix You”, “Humankind” y “Biutyful”, que fueron coronadas con fuegos artificiales, papel picado, estruendos y una encendida paleta de colores que terminó de teñir el Estadio Nacional con el “Music of the Spheres Tour”, gira que esta semana será protagonista en la cancha de Ñuñoa.