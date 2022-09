Coldplay habla de los planes para su semana en Chile: "Aquí hay una cultura musical muy fuerte"

El martes pasado, Coldplay reinauguró la cartelera de megaeventos en el Estadio Nacional con el primero de cuatro shows en el coloso ñuñoíno. Todo un récord para la industria local y todo un hito en la era pandémica: tras casi tres años sin espectáculos de este calibre, el recinto reabrió sus puertas a la música en vivo en la antesala del fin de los aforos limitados.

“Estamos felices de tocar en vivo después de tanto tiempo. Terminamos nuestro último tour en 2017, hace mucho. Y quizás si no hubiese sido por la pandemia, habríamos retomado antes. Pero estamos contentos de finalmente tener conciertos de nuevo”, reflexiona desde las entrañas del Estadio Nacional Guy Berryman, bajista de la banda británica en diálogo con BioBioChile.

“El proceso para prepararse para un tour es el mismo que antes. Pasamos muchas semanas practicando y decidiendo el show, lo que es trabajo un duro, pero no más de lo que ha sido antes”, cuenta sobre el “Music of the Spheres Tour”, gira que este año, en Costa Rica, marcó el retorno de Coldplay a los escenarios bajo el concepto de un show ecológico y sustentable, casi completamente alimentado por paneles solares, baterías sostenibles y energía renovable.

Para Will Champion, baterista del cuarteto, no se trataba de otro tour más. “No poder andar de tour ni hacer tanto en la pandemia nos dio más tiempo para pensar acerca de formas para hacer el siguiente tour lo más sustentable y amigable con el medio ambiente”, cuenta a BioBioChile.

“Creo que la forma en la que lo abordamos fue mirar cada decisión que hemos hecho desde que partimos, repensar en desde cómo mover el equipamiento a cosas como las pulseras, las bebidas que se venden, y ver si había una mejor forma de hacer la gira. Tuvimos mucha ayuda de otras personas, de consejeros que saben de lo que hablan”.

Los fondos recaudados, de hecho, son destinados a una serie de organizaciones dedicadas al cuidado y preservación del medioambiente. “Descubrimos que había miles de decisiones pequeñas que podemos hacer que suman a algo que es significativamente más sostenible, y que tiene menos impacto en el medio ambiente”, concluye el fundador del grupo.

Coldplay en Chile: “Fue algo nuevo para nosotros”

Tras agotar todas las entradas disponibles de sus cuatro shows en el Estadio Nacional, la expectación por las cuatro fechas locales no es poca.

“Somos afortunados de tener fans increíbles aquí. Los sudamericanos tienden a ser gente muy apasionada. Acá, hay una cultura musical muy fuerte. Pienso que probablemente uno de los atributos de nuestra música es la melodía, así que creo que nos gusta crear canciones melodiosas que la gente cante”, asegura Berryman.

“Algo que hemos aprendido de los sudamericanos es que les gusta cantar con nosotros en los conciertos, lo que es la mejor parte del show: cuando todos cantan, cuando no es una banda con un público, sino cuando todos cantamos juntos”, comentó.

En sus visitas a cada país, el grupo suele tributar célebres composiciones locales. En su paso por República Dominicana, por ejemplo, ejecutaron en vivo “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra y los 4:40. Y cuando pasaron por México, les fue inevitable no recordar a Juan Gabriel.

¿Preparan alguna sorpresa de este tipo para los shows restantes en Chile? “Me gustaría tener la respuesta a eso, porque a menudo Chris (Martin) llega a último minuto y nos dice: ‘Oye, vamos a hacer esta canción’, y tenemos que aprenderla en 20 minutos”, cuenta Champion entre risas.

“Así que probablemente lo descubriremos en un rato… Espero que si tenemos algo, lo sepamos pronto; a veces puede ser una sorpresa para nosotros. No estoy al tanto de algo ahora, pero sí estoy seguro que habrá algo”, comentó el baterista.

(P): ¿Cuál fue el momento favorito de su primer concierto en Chile?

(Will Champion): Cuando tocamos Viva la Vida siempre es muy divertido, porque solemos tocarla en el centro del escenario, rodeados del público, y la reacción siempre es genial. Los fans siempre disfrutan cantar esa, esa es probablemente la más destacada para mí. Hay muchos momentos. Creo que ese y también al comienzo de “Clocks”. Ocurre algo bueno con la iluminación, algo especial. Cada concierto es especial y en cada uno hay algo distinto para disfrutar. Viva la Vida fue el “punto alto”.

Guy Berryman: Creo que hay muchos momentos, pero no me gustó mucho cuando empezó a nevar. Eso fue algo nuevo para nosotros (ríe). Me encanta el sentimiento de entrar al escenario y empezar a tocar “Higher Power”, porque es tan fascinante para nosotros ver al público, como es para ellos vernos a nosotros. Nunca me canso de caminar al escenario. El inicio del concierto siempre es especial.

(P): Además del trabajo relacionado a los cuatro shows, ¿cuáles son sus planes para estos días en Chile?

(WC): Solo tenemos un día libre, así que mi plan es jugar algo de tenis. Nos gusta el tenis. Y encontrar un buen restaurant, eso es lo importante para mí: encontrar un buen lugar para cenar. Y también me gusta el vino y sé que Chile tiene vinos fantásticos. Ese es el límite de mis actividades turísticas, un buen restaurant (ríe).

(GB): Me gusta explorar la ciudad que visito. Usualmente en cada ciudad hay una parte con tiendas vintage, cafeterías o librerías. Me gusta encontrar esas áreas y comprar cosas.