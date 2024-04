La noche de este sábado, Los Bunkers dieron pie a la última etapa de su histórica gira “Ven Aquí”, la que marcó su regreso después de una extensa separación.

La instancia, que estuvo marcada por grandes éxitos de la banda nacional, también tuvo algunas sorpresas, y no solo musicales.

Tal como lo anunciaron en “El Antídoto”, el programa de humor de Fabrizio Copano, el comediante fue el encargado de abrir la velada.

Esta no es la primera vez que se suben juntos al escenario, ya que durante la participación de Copano en el Festival de Viña del Mar en 2023, al cierre del show aparecieron sorpresivamente Los Bunkers.

Ahora, por este nuevo reencuentro, Fabrizio Copano entregó detalles y reveló que la idea surgió hace siete años.

Fabrizio Copano y Los Bunkers, una relación más extensa de lo que se pensaba

Fabrizio dijo la noche del sábado que “La historia es que yo conocí a los chiquillos en México, que lo conté un poquito en el escenario, a los hermanos Durán”.

Cuando se casó, invitó al matrimonio a los hermanos Durán, a quienes les pidió si es que podían cantar un par de canciones. Ellos aceptaron, por lo que Fabrizio arrendó equipos de música y se fue en camión junto a Mauricio Durán.

“Íbamos conversando. Los Bunkers no estaban juntos en esa época y le pregunté como ¿oye, tú crees que Los Bunkers se van a juntar alguna vez?, y me dijo. ‘puede ser, puede ser en el futuro’ y le dije ¿cómo te gustaría que fuese esa reunión?, y me dijo ‘Nacional, un Nacional"”, indicó el comediante.

En eso, aseguró Fabrizio, él respondió que “le dije ‘ya sería bacán abrir el Nacional’ y me dijo ‘yapo, listo’ y me dio la mano”.

Así pasaron siete años, hasta que Mauricio le envió un mensaje que decía “¿estás listo?, y yo ¿listo pa’ qué?, para abrir los estadios y yo ‘puta, sí claro, feliz’ y así fue como quedó esto sellado”, relató Copano.