Taylor Swift acabó siendo una de las grandes sorpresas de la alfombra roja de los MTV Europe Music Awards (EMA) 2022 que por segundo año se realizan en Düsseldorf, Alemania.

La idea de que la artista apareciera en la velada inició como un rumor, luego de que un grupo de fans de Swift siguieran la ruta de su jet privado, que en la madrugada del domingo aterrizó en Düsseldorf.

Tras eso, fue una jornada de rumores y expectativas sobre su aparición. Finalmente, Swift protagonizó el momento más eufórico de la alfombra roja, donde estuvo presente por menos de cinco minutos y donde, se confirmó su presencia en la velada.

Su sorpresiva aparición dio de qué hablar y, según constató BioBioChile en el evento, Swift continuó siendo el centro de atención del evento hasta que faltaran minutos a la premiación.

Las especulaciones tampoco se hicieron esperar sobre el motivo tras su llegada a los premios, donde afirman, por ejemplo, la posibilidad de que se anuncien fechas para su gira en Europa, donde algunos esperan que la artista de algunos guiños al público local.

Asimismo, en los premios también está presente Damon Albarn, con quien tuvo una bullada polémica meses atrás, cuando el líder de Gorillaz puso en duda que Taylor Swift pudiera componer sus propias canciones.

La llegada triunfal de Taylor Swift

Pese a que no se esperaba que Taylor Swift estuviera presente, la creadora de Anti-Hero fue la gran ganadora de la noche al lograr cuatro premios, donde se destacó en categorías como Mejor Artista, Mejor Artista, Mejor Video y más.

Asimismo, también se destacó el videoclip de 10 minutos de All Too Well, el cual acabó como el merecedor a la estatuilla a Mejor Vídeo Largo y fue galardonada como la Mejor Artista Pop.

Al ser reconocida por el videoclip que dirigió y produjo, Swift aseguró que “he dirigido y escrito videos musicales por mucho tiempo, pero este es mi primer cortometraje, el que creé y del que sentí que aprendí muchísimo”.

“Fue como si hiciera una extensión de mi historia de vida, además de la canción. Tengo que agradecerle a las personas que lo hicieron posible: Sadie Sink y Dylan O’Brien”, afirmó.