A pesar del éxito incluso internacional de lo que se ha denominado como el “movimiento urbano chileno”, no son pocos los artistas que de vez en cuando recienten las críticas -muchas veces infundadas- contra los exponentes de dicha escena musical. El fenómeno volvió a repetirse tras el paso de Polimá Westcoast por la Teletón 2022, y todo a raíz de una publicación en redes sociales.

“Dios no te da cargas que no puedas llevar… Dispararon sus flechas y Dios estuvo conmigo, y así será por el resto de mis días, porque Dios te da acorde a tus obras”, comentó la voz de “Ultra Solo” en su perfil en Instagram, en un post donde fue criticado por su actuación en el Estadio Nacional en la noche de clausura.

Entre los comentarios, esta vez fue el productor nacional Magicenelbeat quien tomó la palabra para defender a su colega de los ataques, referidos en su mayoría al excesivo uso de autotune durante la presentación.

“Esta vez me gustaría dedicarle por última vez tiempo al público chileno, y no vengo a decir la típica de ‘súbete a cantar tú’, ‘chaquetero’ porque eso ya lo sabemos. Me gustaría decirles: en verdad pongan atención a sus sentimientos de frustración en el fondo de su mente”, comenzó de entrada el productor, recientemente nominado al Latin Grammy 2022 por su colaboración con Bad Bunny.

“No puede ser que a cada chileno que triunfa en el deporte, la música, emprendimientos, siempre haya algún tipo de comentario/ofensa. Nosotros solo hacemos música, nada más, entregamos amor simplemente, y a pesar de todo eso recibimos estos comentarios”, reflexionó.

Para el final, Magicenelbeat definió lo que cree que es el problema de fondo: “Les molesta que vengamos de abajo y ahora nos vaya bien”.

“Les molesta cómo hablamos o qué ropa usamos o cómo son nuestras presentaciones, y aunque cambiáramos nos seguirían buscando algo, porque da igual si es el Poli, el Pailita o quien sea, lo que necesitan es alimentar su sentimiento y su vacío”, finalizó. El post se hizo viral en redes sociales.