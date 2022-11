Hasta el momento solo se sabía que ambos cantantes estarían en el primer bloque del espacio, pero no que eso sería juntos. El propio Polimá dijo que así será en conversación con medios al interior del Teatro Teletón.

A minutos de su inicio, el cantante Polimá WestCoast adelantó que estará sobre el escenario de la Teletón junto a Pailita la noche de este viernes.

“Hoy hay una sorpresita con el Pailita, no se lo pierdan. A las 10:30 vamos a estar en la apertura. No les puedo dar muchos detalles, no se lo pueden perder”, dijo a los medios al interior del Teatro Teletón.

Hasta el momento solo se sabía que ambos cantantes estarían en el primer bloque de la Teletón, pero no que eso sería juntos.

Consultado sobre qué se siente ser parte de la cruzada, Polimá afirmó que es “increíble”.

“Es una causa que nos une a todos y participar en esto… todo se hace de forma voluntaria. Es especial y estoy feliz de estar aquí”, agregó.

Polimá también tuvo palabras para el año de éxitos que ha vivido.

“Me he sentido increíble. Viene Viña, vienen más cosas grandes y estamos preparándonos con todo. Vamos a sorprender a la gente, no se esperan lo que viene”, sostuvo.

Sobre el festival, específicamente, Polimá indicó que trabajó mucho para lograr esa invitación.

“Creo que la llamé con la ‘ley de atracción’. Quería estar ahí, tengo mucho que contar y ese va ser un espacio que me va a hacer llegar mucho más allá con los chilenos. Quiero que me conozcan y el festival va ser el momento”, cerró.

Este 2022, la Teletón necesita reunir $35.248.655.075 para seguir en funcionamiento.