Durante los inicios de los años 2000, la música pop marcaba las listas de las canciones más escuchadas a nivel internacional, arrastrando su éxito de la década de los 90′. Ya entrando a la década del 2010, un nuevo grupo de música comenzaba a hacerse ver con un estilo más alternativo con influencias en el pop punk, rock alternativo e indie rock.

Así se consagraron varias bandas de la escena “emo“, la que destacaban por su cultura, vestimentas y sus letras cargadas de descontento social, desencuentros amorosos y problemas de salud mental. Este estilo comenzó a hacerse más popular y comercial con el correr del tiempo, con bandas que hasta el día de hoy se mantienen vigentes.

Las reuniones de varias agrupaciones de la “ola emo” han vuelto a reencantar a sus fanáticos, quienes los seguía desde sus primeros años de carrera, donde la mayoría de su público era adolescente. Aunque muchos fanáticos esperaban este reencuentro durante principios de 2020, la pandemia generó el tiempo necesario para que las agrupaciones volvieran a formarse y crear nuevas canciones para sus seguidores.

Nostalgia emo de regreso

Durante el fin de semana del 16 al 18 de septiembre, se llevó a cabo Riot Fest en Chicago, uno de los primeros festivales que congregaban a los fanáticos de bandas como My Chemical Romance, The Academy Is …, Taking Back Sunday, Jimmy Eat World, entre otras del género. Allí demostraron que siguen con el mismo entusiasmo de años anteriores, incluso con nuevas proyectos bajo el brazo.

Una de las agrupaciones que más tendencia marcó en estos últimos meses ha sido la liderada por Gerard Way, My Chemical Romance, la que desde 2019 ha traído nuevas noticias con su tour mundial de reunión, el cual tuvo que tomarse una pausa debido al COVID. Ya en 2022 volvieron a retomar su gira, además de presentar nuevo material musical: “The Foundations of Decay“.

Otra de las bandas presentes en el festival, la cual no salía a escena desde el 2015, fue “The Academy Is…“, la que tuvo su última presentación en el mismo festival realizado en Chicago, Estados Unidos. Su popularidad llegó a alcanzar notoriedad luego de su presencia en la canción Snakes on a Plane (Bring It) de Cobra Starship para la película “Snakes on a Plane”, donde participaron otros artistas como Travie McCoy de Gym Class Heroes y Maja Ivarsson de The Sounds.

Los más esperados

Fuertes rumores existen de varias reuniones de bandas de aquella época, donde destaca el nombre de Blink-182.

La banda estadounidense alcanzó su mayor popularidad a principios de los 2000, siendo reconocida a nivel mundial por temas como All The Small Things, First Date y Dammit. Actualmente se encuentran en pausa luego de su último lanzamiento el 2019 con su álbum Nine, además de otras situaciones personales de cada integrante, como el cáncer que afectó al bajista Mark Hoppus.

Un nombre seguro que volverá a realizar conciertos es la banda liderada por Hayley Williams, quienes confirmaron un nuevo sencillo titulado “This is Why” para el próximo 28 de septiembre. Con este lanzamiento, Paramore abre las puertas para su nuevo tour que comienza el 2 de octubre en California, terminando las fechas agendadas en Corona Capital Festival en México.

Tras la disolución de la banda de acompañamiento, Panic! At The Disco vuelve con Brendon Urie como el único miembro bajo ese nombre. El pasado 19 de agosto estrenó su último álbum “Viva Las Vengeance“, el cual mantiene un estilo musical más relajado y alegre, en comparación al primer disco de la banda.

Próximos eventos

Aunque algunos especialistas en música cuentan que esta estrategia de reuniones de bandas viene netamente de un plan de marketing, como lo mencionó Eric Renner Brown, editor senior de Billdoard a The Ringer, los fanáticos están felices de este reencuentro. La nostalgia emo va a acaparar varios festivales, pero la atención está centrada en el festival de música “When We Where Young“, el cual se realizará el próximo 22, 23 y 29 de octubre en Las Vegas.

Dentro de las bandas que encabezan el festival se encuentra My Chemical Romance y Paramore como los artistas principales, junto a otros nombres reconocidos de la escena como AFI, A Day To Remember, Pierce The Veil y Bring Me The Horizon.

Los miles de fanáticos que durante su adolescencia veía los videoclips de estas bandas por MTV o escuchando su música por radio, volverán a reencontrarse con la nostalgia de tiempos menos caóticos, donde la única preocupación era esperar los últimos lanzamientos de las bandas del momento.