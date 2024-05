El músico estadounidense Steve Albini, ícono del indie rock como productor e intérprete, falleció a los 61 años a causa de un ataque cardíaco. La información fue ratificada por sus compañeros de trabajo en su estudio de grabación Electric Audio.

Además de estar al frente de bandas como Shellac y Big Black, Albini fue una leyenda en el estudio de grabación. “Siempre prefirió el término ‘ingeniero’ al de ‘productor"”, señala el portal Pitchfork, que confirmó el fallecimiento.

En esa faceta, grabó “In Utero” de Nirvana, disco clave de la escena grunge de los noventa, así como “Surfer Rosa” de Pixies o “Rid of Me” de PJ Harvey, entre muchos otros clásicos.

El fallecimiento encontró a Albini ad portas de un ambicioso proyecto. Con Shellac, preparaba la gira de promoción del primer álbum del grupo en una década, “To All Trains”, cuyo lanzamiento está previsto para la próxima semana.

El ingeniero colaboró, por ejemplo, con Slint en el disco “Tweez” y con The Breeders en “Pod”, producciones donde desplegó su cotizado “talento análogo”. The Jesus Lizard, The Wedding Present, Brainiac, Dirty Three, Boss Hog y Jon Spencer Blues Explosion, entre otras bandas, también figuran en su currículum.

Steve Albini produjo, a su vez, a bandas como Mogwai, Mclusky, Cloud Nothings y Mono. Discos como “Ys” de Joanna Newsom, los primeros álbumes de Nina Nastasia y gran parte del catálogo de Jason Molina, entre otros solistas, también contaron con su colaboración.