Un fuerte y tenso round televisivo protagonizó el pasado miércoles Jorge Valdivia, destacado exfutbolista de Colo Colo y La Roja, en ESPN. ¿La razón? Su blindaje a Arturo Vidal de algunas críticas que ha recibido desde su retorno al país.

En el marco del último episodio de ESPNF90, el panel debatía sobre las palabras de Claudio Bravo, quien no escondió que dudaba de volver a jugar en Chile por presuntos malos tratos que podría sufrir, ejemplificando con el actual volante del ‘Cacique’.

El ‘Mago’ se enojó tras escuchar que sus compañeros especifican que al ‘Rey Arturo’ solo se le ha cuestionado por su desempeño en cancha y en tono constructivo. “Cuando ustedes dicen que no hubo una crítica contra Arturo Vidal, sí la hubo. Yo sí he escuchado decir que está acabado, lo hablamos. Hay personajes que salieron de pantalla”,

“Cuando tú dices que el jugador está retirado, muerto, acabado, es basurear. Yo no digo que la mayoría, le doy el punto a Claudio. El error es generalizar”, agregó.

Uno de los periodistas presentes, Sebastian Esnaola, se desmarcó y preguntó si se refería al constante asedio de Leonardo Veliz. “No, es uno más. Guarello lo mismo, hablan de lo personal cuando tienen que comentar de Arturo y así vamos sumando”, detalló.

“Si me dan el tiempo y busco en Google las críticas con Arturo, sí vamos a encontrar y no son tan analíticas de la profesión y son más persona”, acotó.

La respuesta del ‘Mago’ no dejó conforme a Esnaola, quien sostuvo que “si dices algo acá tienes que tener el respaldo”. Valdivia no se calló: “Estás todo el día trabajando en el periodismo, es cosa de buscar”.

“No me vengas a tratar como un niño diciendo que no lo has escuchado, porque sí lo has escuchado. Ya te dije, te di dos nombres, búscalos”, cerró molesto el excrack de Colo Colo.