El PSG sufrió el martes una nueva decepción en la Champions League, ahora tras decir adiós en las semifinales a manos del Borussia Dortmund con un global de 2-0.

Y la trastienda del encuentro copero en París, que terminó con triunfo de los alemanes por la cuenta mínima, dejó un imperdible momento protagonizado por la estrella del cuadro francés, el delantero Kylian Mbappé.

De cara a la definición de la otra semifinal, entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, un periodista le consultó al astro galo si ahora apoyará al cuadro ‘merengue’ en lo que queda de la máxima competición europea de clubes.

Una pregunta en clara alusión a los constantes acercamientos de Mbappé con la popular institución española que preside Florentino Pérez.

Y la reacción del campeón del mundo en Rusia 2018 no dejó de sorprender. Con ironía, el atacante de 25 años no habló, se mordió los labios y movió sus ojos para arriba. Tras ello, dejó raudo la zona mixta donde estaban los reporteros.

Por ahora, Mbappé ha manejado con mucho hermetismo los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid, que ya dan por hecho en diferentes publicaciones.

⚪️🙄 Kylian Mbappé when asked if he will support Real Madrid vs Bayern…pic.twitter.com/pIKvGKLp2Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024