El Cyber and Fraud Centre Scotland alertó por un nuevo tipo de estafa en WhatsApp. Se trata de un ingenioso método con el que los cibercriminales pueden acceder a los datos sensibles de los usuarios con solo tener su número de teléfono.

La estafa consiste en utilizar el código de verificación que tiene la app como puerta de seguridad, como una estrategia para acceder a la cuenta de la víctima y revisar su información sensible.

Según detalla el centro especializado en fraude cibernético, los estafadores inician el ataque ingresando el número de teléfono en la aplicación de WhatsApp, como si fueran a crearse una nueva cuenta. Así, la app genera un código de autenticación que le llegará al usuario vía mensaje de texto.

“Poco después de recibir el código, un estafador se comunicará con usted a través de WhatsApp, haciéndose pasar por un amigo o familiar de confianza. Utilizarán una historia creíble (como ingresar accidentalmente su número por error) para convencerlo de que comparta el código de verificación“, señalan.

Si el usuario cae en este engaño y comparte el código, el cibercriminal tendrá acceso a todos los datos de WhatsApp, así pueden bloquearlo de la app, revisar los mensajes, archivos guardados e incluso acceder a claves e información bancaria, si es que el usuario compartió o guardó este tipo de datos en la app de mensajería.

“Los estafadores revisarán su historial de mensajes para recopilar datos personales que podrían usarse para defraudarlo aún más o acceder a otras cuentas en línea”, advierten.

¿Cómo evitar estafas en WhatsApp?

Desde el Centro de Ayuda de WhatsApp, recomiendan no confiar en números desconocidos, mucho menos si estos están solicitando datos o acceso a algún tipo de código.

La app de Meta también pide poner atención a los mensajes de números desconocidos y analizar los comportamientos sospechosos, especialmente si te apresuran a compartir información.

Asimismo, si hay sospechas, lo mejor sería detener la conversación “cuelga la llamada o no respondas a los mensajes del usuario. Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera”, señalan.

Por último, piden expresamente bloquear y reportar a este tipo de usuarios y además, actualizar constantemente los ajustes de privacidad y seguridad de la aplicación.