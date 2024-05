Israel dijo este miércoles que había reabierto el paso de Kerem Shalom para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, tres días después de haberlo cerrado por un ataque con cohetes que mató a cuatro de sus soldados.

El paso de Kerem Shalom se encuentra en el sur de la línea fronteriza entre Israel y Gaza, a la altura de la localidad palestina de Rafah, donde las autoridades israelíes amenazan con lanzar una operación a gran escala.

“Están llegando camiones procedentes de Egipto con ayuda humanitaria al cruce, incluyendo comida, agua, material para alojarse, medicinas y equipamientos médicos facilitados por la comunidad internacional”, dijo el ejército israelí en un comunicado conjunto con el Cogat, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa que supervisa los asuntos civiles en los territorios palestinos.

Los suministros entrarán en el enclave costero palestino tras ser sometidos a inspección, agregó.

El texto precisó que otro paso fronterizo, el de Erez, entre Israel y el norte de la Franja, está igualmente abierto para la llegada de ayuda.

Following the closure of Kerem Shalom crossing due to rocket fire by Hamas, the Kerem Shalom Crossing is now open for the entry of humanitarian aid into the Gaza Strip.

Aid trucks are already arriving at the crossing. After a thorough security inspection, they will be…

— COGAT (@cogatonline) May 8, 2024