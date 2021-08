A 13 años del fatal accidente aéreo que dejó a cuatro personas fallecidas y al baterista de Blink-182 con quemaduras de tercer y cuarto grado, Travis Barker volvió a viajar en avión.

El hecho ocurrió el sábado en un vuelo entre Camarillo (California) y Cabo San Lucas (México), donde el músico se embarcó junto a su novia, Kourtney Kardashian.

Cabe recordar que el accidente del 19 de septiembre de 2008 se produjo instantes después del despegue de la nave, cuando esta se desbordó y estrelló contra una valla contenedora.

Allí, los dos pilotos del avión y dos de sus cuatro pasajeros murieron instantáneamente. Los sobrevivientes, Barker y DJ AM, por su parte, sufrieron graves heridas y un trauma que el baterista recién este fin de semana pudo aminorar.

El hecho le significó a Barker 11 semanas interndo en un hospital, 26 cirugías y múltiples injertos de piel. Con el tiempo, pudo recuperarse físicamente y volver a tocar en vivo, pero nunca más subirse a un avión.

“Estaba oscuro… No podía caminar por la calle. Si veía volar un avión, estaba decidido a que se estrellaría y simplemente no quería verlo”, comentó Barker, en declaraciones que recoge el portal Consequence of Sound.

“Intentar sacar a mis amigos de un avión en llamas; eso me atormentó durante mucho tiempo”, agregó el baterista, quien se hizo asiduo al trasporte terrestre por más de una década.

En junio pasado, escribió en redes sociales que “podría volar de nuevo”, hecho que terminó cumpliendo junto a su pareja.

Kourtney, un apoyo fundamental

“Kourtney ha sido increíblemente cariñosa y comprensiva y es a través de su amor, ayuda y confianza hacia él que finalmente pudo hacer esto. Las personas que han estado cercanas a Travis desde su accidente están muy emocionados”, aseguró una fuente anónima y cercana a la pareja a E! News.

“Su vida ha cambiado por completo desde que está con Kourtney y se siente listo para hacer cualquier cosa. Ella lo ayudó a superar este miedo y él se siente como si pudiera hacer cualquier cosa con ella a su lado. Ha estado queriendo volar por un tiempo y sintió que finalmente era el momento”, agregó.