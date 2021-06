Blaze Bayley, quien fuera el vocalista de Iron Maiden entre 1994 y 1999, lanzó en abril pasado su más reciente álbum, War Within Me.

Se trata de un disco que contiene diez temas en los que el prolífico artista británico nos ofrece poco más de 40 minutos de Heavy Metal, con intensas melodías aunque también con poderosas y reflexivas letras.

El trabajo ha sido producido por el propio Bayley además del guitarrista Christopher Appleton, quien se luce en varios pasajes gracias a sus riffs y solos.

BioBioChile tuvo la oportunidad de conversar con el músico inglés, quien en una distendida charla habló sobre diversos temas ligados a su carrera.

Si bien dijo que para él la pandemia ha sido “igual de desafiante que para todos”, admite que la cancelación de los shows hizo que pudieran enfocarse netamente en el álbum.

“El último concierto fue en marzo y ahí todo se pospuso y se canceló, pero eso significó que tuviéramos un poco más de tiempo para escribir, grabar y hacer pausas. Podíamos dejar el proyecto a un lado y volver para escucharlo con una perspectiva diferente. Y todo eso ayudó para formar el álbum y hacerlo más fuerte, sólido e interesante”, indicó.

A su vez, valoró el apoyo que ha tenido por parte de sus seguidores. “Estoy sumamente agradecido por mis maravillosos fans, y sé lo afortunado que soy de tener el apoyo de personas tan maravillosas. Así que ha sido duro (la pandemia), pero soy muy afortunado, porque para muchas personas ha sido mucho peor. Hay quienes han perdido a sus cercanos, amigos y han pasado por horribles tragedias así que he sido muy afortunado”, agregó.

En cuanto al proceso creativo, Blaze mencionó: “Nos establecimos objetivos y plazos. Dijimos ‘para este día queremos tener las canciones escritas, para este día queremos tener las voces grabadas, para este día queremos tener las mezclas’. Nos planteamos nuestros propios plazos de acuerdo al calendario”.

Un aspecto interesante, es que el cantante reveló que para escribir los temas de War Within Me, usaron una clásica guitarra acústica. “Me gusta trabajar con un volumen muy bajo para así escuchar el tono de la voz, y Chris (Appleton) dijo ‘creo que deberíamos escribir todo el álbum con una guitarra acústica’. Habíamos tenido éxito con esto anteriormente. Yo le dije que era una buena idea, porque así nos alejaba del metal, la producción, la batería”, mencionó.

“Lo otro es que cuando pensaba en una idea para una letra, decía ‘tengo ganas de escribir una canción sobre Nikola Tesla’. Y Chris comenzaba a improvisar algo y yo le decía ‘wow, eso suena como el tema para Nikola Tesla’, y así comenzábamos a trabajar sobre algo. Luego él tocaba otra cosa y yo le decía ‘sabes qué, eso suena como algo que debería tratar sobre Stephen Hawking’, y las cosas surgían así”, puntualizó.

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo trabajo discográfico de Blaze es que contiene un tema escrito y dedicado a Coquimbo. Nos referimos a 18 Flights, el cual aborda la inesperada experiencia que le tocó vivir al artista mientras se presentaba en dicha ciudad el 19 de enero de 2019.

En aquella oportunidad, justo cuando interpretaba la canción Escape Velocity, un fuerte sismo de 6,7 grados Richter y una alerta por un posible tsunami lo obligó a suspender el show.

“En Inglaterra, un terremoto es algo muy inusual. No obstante, hace unos 15 o 12 años atrás, aquí donde vivo, hubo uno. Su epicentro fue donde vivo, pero fue algo muy inusual”, mencionó.

“Así que estaba en Coquimbo, con un promotor genial y maravillosos fans chilenos. Hice una firma de autógrafos antes del show, había un gran escenario con una gran iluminación. Se llamó Blaze Fest, con bandas locales apoyando, fue todo fantástico”, recordó.

“Y de pronto toda la luz se fue a negro, y llega este mensaje al celular con una alerta de tsunami, y estábamos a cinco metros del océano, ¡estábamos al lado de la playa! Hombre… fue impactante, y el baterista, Martin McNee, ¡sigue tocando! Con todo apagado, y le grito ¡Marty, es un terremoto, debemos arrancar!”, prosiguió.

Blaze reveló que tras el impacto de lo vivido, el promotor del tour le preguntó si escribiría una canción sobre lo sucedido. “Le dije ‘sabes qué, es una gran idea’. Así que cuando estábamos escribiendo para el álbum, dije ‘deberíamos hacer una canción sobre el terremoto en Coquimbo’”, puntualizó.

Eso sí, admite que empezar a escribir la letra no fue algo tan fácil. “No tenía idea de cómo comenzar la letra, porque escribir una canción sobre un terremoto…. (comienza a cantar) ‘estaba en un terremoto, si, la tierra se movía’, suena pésimo”, mencionó.

“Así que le pregunté a Chris (Appleton), ¿cuántos vuelos hicimos en esa gira? Y me dijo que habían sido 18 vuelos y 15 shows, así que pensé: ‘¡Lo tengo!’ 18 vuelos y 15 shows’, y así fue”, expresó.

“Fue algo inusual, pero pienso que 18 Flights (18 vuelos) de Blaze es como Smoke on the Water para Deep Purple. Ellos escribieron sobre algo quemándose, y nosotros lo hicimos sobre un terremoto”, lanzó.

Debido a lo sucedido, Blaze afirmó que le encantaría poder volver algún día a Coquimbo y terminar el show que no pudo hacer en su totalidad en aquella oportunidad.

Iron Maiden y su no inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame

Hace unas semanas se generó una polémica luego que Iron Maiden quedara fuera del Rock and Roll Hall of Fame, pese a haber sido uno de los nominados. Al respecto, Blaze fue enfático.

“Yo he sido inducido en el Metal Hall of Fame. Para mi, eso es un millón de veces más importantes que el Rock and Roll Hall of Fame, porque Ronnie James Dio y Lemmy Kilmister están en el Metal Hall of Fame. Así que el hecho de que Iron Maiden no esté en el Rock and Roll Hall of Fame, no es problema de Iron Maiden, sino que muestra lo que el Rock and Roll Hall of Fame realmente es. Creo que el año que viene Maiden será inducido en el Metal Hall of Fame, y ahí es donde ellos pertenecen en mi opinión”, sostuvo.

La posibilidad de tocar en un show con Iron Maiden

“Me encantaría hacer un show con los tres cantantes de Maiden: Paul Di’Anno, yo y el extraordinario y brillante Bruce Dickinson. Creo que sería muy divertido para los fans de Maiden y los míos, sería genial. No creo que ocurra, pero creo que si lo hiciéramos, sería genial. Si ellos me lo pidieran, yo estaré ahí”.

Canciones preferidas de la era Di’Anno y Dickinson

“Wratchild es mi favorita de la era de Di’Anno, amaba cantar esa canción. Y de la era Dickinson, creo que podría ser The Clairvoyant mi favorita para cantar. Mi canción preferida de la era de Bruce Dickinson es Wasted Years, es tan emocional y apasionada, la amo. Pero para cantar, The Clairvoyant es de mis favoritas de su era, es tan poderosa”.

Recuerdos de su paso por Chile en 1996 con Iron Maiden

Si bien durante el show que Iron Maiden ofreció en Chile en 1996 tuvo algunas complejidades, principalmente por algunos asistentes que escupieron a la banda, Blaze sólo guarda buenos recuerdos de aquel día histórico.

“Fue increíble, fuimos escoltados por motocicletas de la policía, eran unos 20 escoltándonos en el bus hacia el show, fue increíble. Había miles y miles de fans, tuvimos un sold out, estaba la televisión con sus cámaras, y fue simplemente increíble, porque Iron Maiden había sido censurado en Chile en la gira del The Number of the Beast por ser satanistas, algo increíble. ¡No hay satanistas en Iron Maiden! Y la gente que los censuró no habían escuchado, no habían leído las letras, no habían visto realmente el artwork, simplemente decidieron que eran satanistas”.

“Con el paso del tiempo, Metallica, Black Sabbath, Bon Jovi, muchos artistas habían tocado en Chile, pero Maiden aún no. Así que para cuando Maiden pudo ir a Chile, había pasado mucho tiempo, y los fans de Maiden estaban locos. Cuando las luces se apagaron… estoy tiritando ahora recordándolo…. cuando las luces se apagaron, estábamos detrás del escenario listos para salir, y el griterío de los fans chilenos, todos nos miramos entre nosotros y Steve (Harris, bajista de la banda) dijo ‘guau, nunca había escuchado algo así’. Y fue increíble”.

“Fue una gran experiencia para mi, dejé una parte de mi corazón en Chile”.