Mediante redes sociales, los dos líderes históricos de Kiss hicieron público su repudio por la marginación de Iron Maiden del Salón de la Fama del Rock and Roll.

“Independientemente si les importa, que Iron Maiden no esté en el Salón de la Fama es una LOCURA”, escribió Paul Stanley, guitarrista y vocalista de la banda.

Independientemente de quién esté escribiéndolo, el Comité debe incorporarlos. Han ayudado a generar todo un género musical. ¿Qué más necesitas hacer?”, agregó.

Gene Simmons, bajista y cofundador de Kiss, también compartió un enfático mensaje al respecto: “El Salón de la Fama del Rock and Roll es una farsa si no incluye a Maiden. ¡Repugnante!”.

Ayer, desde la organización, fueron confirmados los nombres que ingresarán en 2021 al exclusivo club: Tina Turner, Jay-Z, Kraftwerk, Carole King, The Go-Go’s, Foo Fighters y Todd Rundgren.

Este año, era la primera vez que Iron Maiden estaba nominado en la instancia, cuya nueva ceremonia de inducción tendrá lugar el 30 de octubre en Cleveland, Ohio, donde desde 1995 está edificada su sede.

En 2020, fueron incluidos Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T. Rex.