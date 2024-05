A comienzos de esta semana, el ex jugador de Gran Hermano, Raimundo Cerda, ingresó al reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, donde se reencontró con Fran Maira. Sin embargo, a solo horas de su entrada, ya tuvo su primer conflicto con nada menos que Pangal Andrade.

La discusión entre el recién ingresado y el capitán del equipo verde se pudo ver en el adelanto del programa que se emitirá este domingo, donde ambos se enfrentaron por una serie de bromas.

Todo ocurrió cuando el equipo perdedor servía la cena a los señores, momento donde se puede ver a varios competidores de pie conversando mientras Andrade está sentado en la cabecera de mesa.

Desde ahí parece decirle algo a Cerda, quien le respondió: “No me gusta el hueveo si no te conozco. No me gusta que me pasen a llevar ni me falten el respeto”(sic), alcanza a decir Raimundo antes de ser interrumpido por Pangal.

“¡Ey, ey, ey! Aquí nadie te está faltando al respeto, no te vengas hacer el choro, yo no soy tonto po’ hueón(sic)”, le espetó el líder del equipo verde.

“Si tú tienes tus límites, yo tengo mis límites. No me hago el choro. No me conoces para hueviarme. Es el colmo, tienes 40 y tantos años y andas hueviando ¿Qué tiene que sea cabro chico?”, interpeló Raimundo a Pangal en un tono más calmado que Andrade, quien no dudó en gritarle para defenderse.

Tras ello, Raimundo continuó explicándole que se sintió ofendido por lo que le dijo y que si iba a molestarlo debía esperar lo mismo de regreso, en tanto Andrade optó por guardar silencio.