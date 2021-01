Alexi Laiho, el vocalista de la banda de metal finlandesa Children of Bodom, murió a la edad de 41 años.

La noticia fue confirmada en Twitter por Bodom After Midnight, la banda formada por Laiho y el guitarrista Daniel Freyberg, tras la disolución de Children of Bodom.

“Es con pesar y gran tristeza que tenemos que anunciar el fallecimiento de Alexi Laiho. Estamos absolutamente devastados y desconsolados por la repentina pérdida de nuestro querido amigo y miembro de la banda”, escribieron en un comunicado.

Statement from Bodom After Midnight:

It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.

Daniel, Mitja & Waltteri pic.twitter.com/AohWJpfnFg

