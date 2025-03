Con emoción y gratitud, celebramos los 40 años de Planetario USACh. Un hito y una instancia para recordar y agradecer a quienes han formado parte de este maravilloso proyecto: funcionariado, colaboradoras y colaboradores, científicas y científicos, educadoras y educadores y al público que con su entusiasmo ha hecho posible este sueño.

Cada visita, cada función, cada actividad astronómica ha sido una oportunidad para crecer y compartir nuestra pasión por el saber. Este aniversario es un reconocimiento al esfuerzo y trabajo continuo para que el primer planetario de Chile esté más vigente que nunca. También es una invitación a seguir explorando, descubriendo y soñando con lo infinito.

Tu viaje al Universo comienza aquí

Nuestro lema es “Tu viaje al Universo comienza aquí”, porque el Planetario USACh ha sido para muchos la primera experiencia con el Universo de una manera sorprendente y fascinante, recorriendo nebulosas, planetas y agujeros negros. El formato inmersivo en 360 grados en nuestra gran cúpula de 20 metros, que alberga a 295 personas simultáneamente, es la mejor pizarra de Chile para el profesorado que quiere motivar y encantar a sus estudiantes.

En estos 40 años, nuestra misión ha sido generar experiencias significativas, propiciando un acercamiento lúdico y amable hacia el conocimiento, ofreciendo charlas gratuitas, talleres didácticos, cursos de astronomía para niños y niñas, producción de películas en formato inmersivo de gran valor científico y también de gran belleza estética, reconocidas por Marca Chile como material de Imagen País. Nuestras películas inspiran y despiertan preguntas, estimulan la mirada y el oído para gatillar una instancia memorable, donde pueda germinar esa curiosidad inicial y pueda formarse el conocimiento.

Las constantes novedades sobre el Universo, muchas de las cuales se generan en los observatorios astronómicos instalados en Chile, nos ha motivado a potenciar la producción audiovisual en formato Full Dome, permitiéndonos participar en festivales Internacionales de gran relevancia.}

Algunos logros

En 2017 firmamos un convenio con AMPAC, Asociación de Planetarios de México, y nuestras películas fueron exhibidas en 14 planetarios de ese país. Actualmente, somos exportadores de contenido científico en formato audiovisual convirtiéndose nuestras películas Full Dome en excelentes embajadoras de la astronomía chilena.

El 2023 fue el centenario del primer planetario del mundo y Planetario USACh fue uno de los 28 seleccionados entre más de cuatro mil en el mundo para participar en el libro conmemorativo “The Stars Were Just The Beginning” (Las estrellas fueron sólo el comienzo). Fue un reconocimiento a nuestra trayectoria y aporte en la divulgación científica.

Durante estos 40 años hemos sido testigos y protagonistas del desarrollo exponencial de la astronomía en nuestro país. Actualmente, la comunidad astronómica internacional considera a Chile como la “ventana al Universo”.

Desafíos

Nuestro público cada año aumenta en cifras, dando cuenta del interés de nuestra ciudadanía por la oferta educativa que brindamos. El trabajo de divulgación de las ciencias es un componente esencial de una sociedad democrática. Sin divulgación científica no hay sociabilización de ese “saber” y no se genera sentido de apropiación y pertenencia a ese desarrollo.

Este Big-Bang de la astronomía chilena exige implementar políticas de divulgación de estos conocimientos. El Planetario de la Universidad de Santiago Chile es y será el mejor lugar para inspirar a nuestro niños, niñas y adolescentes para que puedan ser protagonistas y actores científicos de este prometedor futuro de desarrollo, no sólo de la astronomía sino en otras disciplinas científicas y tecnologías derivadas. No es excesivo pensar que el próximo Nobel chileno sea una o un astrónomo, así como vislumbrar a la astronomía como un poderoso núcleo de desarrollo científico y tecnológico de nuestro país del siglo XXI.

En los próximos cinco años, el Planetario deberá renovar su actual tecnología y estar a la altura de los requerimientos tecnológicos que demanden los científicos que visiten nuestro país el año 2030, en el marco de la XXXIV Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (IAU), el mayor evento de astronomía a nivel mundial. Esperamos superar este gran reto y convocar a diversos sectores para lograr la renovación tecnológica y seguir inspirando a que diversas localidades e instituciones creen sus propios planetarios, contagiando con la búsqueda de conocimiento en sus comunidades.