El cantante chileno Jairo Vera (20) se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado como presunto autor del delito de violación de una menor de edad.

La medida cautelar y los primeros antecedentes del caso se dieron a conocer la tarde de este lunes desde la Fiscalía de Cauquenes. El hecho a investigar, detallaron, habría ocurrido en la comuna de Pelluhue en noviembre de 2022.

“El día 17 de julio del presente año se llevó a cabo la reformalización de la investigación contra el imputado Jonathan Jairo Mellado como coautor del delito de violación”, señaló el fiscal Juan Pablo Pereira, a cargo del proceso.

“Fuimos al tribunal y solicitamos la prisión preventiva por la participación que tendría el autor, y por la clase del delito. En ese contexto, el tribunal acogió nuestra solicitud y decretó la prisión preventiva”, agregó.

El tribunal, a su vez, estableció un plazo de investigación de 75 días, todo esto mientras la fiscalía espera diligencias biológicas que esclarecerían el hecho.

Jairo Vera: De la música urbana a la prisión preventiva

Los rumores sobre la situación procesal de Jairo Vera comenzaron a circular el fin de semana y se acrecentaron este lunes ante el estricto silencio del cantante. En esta jornada, a su vez, su perfil en Instagram cerró sus comentarios, al mismo tiempo en que algunos de sus cercanos optaron por no responder preguntas de la prensa.

Con solo 20 años a su haber, Jairo Vera es hoy en unos de los cantantes más populares de la denominada música urbana chilena, donde destaca como uno de sus cultores principales.

“A mí me mata la presión. Yo me presiono yo solo”, confesó Vera en junio pasado en diálogo con La Junta, a raíz de su bullante carrera musical. “Cuando grabo y no me gustan mis partes, me digo ‘estoy fome’. No me considero el mejor (de la música urbana chilena), pero trato de serlo”, dijo.

Con 3.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, Vera registra dos álbumes en su breve pero fructífero catálogo: “Pa K Te Enamore” y “De vuelta a la calle”, cada uno con decenas de millones de reproducciones.