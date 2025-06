Con el slogan “El cine nos mueve, movámonos por el cine” se realizará el 3º Mes de la Red Salas de Cine, un evento organizado por la Asociación Gremial Red Salas Independientes de Cine de Chile, gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. La iniciativa busca invitar a los públicos a asistir a las salas independientes a lo largo del país, como una manera de promover la importancia cultural y social de estos espacios.

Nueva edición Mes de la Red Salas de Cine

Esta nueva edición, que se estará desarrollando durante todo junio, contempla una veintena de títulos que serán exhibidos en 19 salas independientes a lo largo de Chile. “Una programación que propone revalorizar estos espacios como lugares de encuentro, rescate y divulgación del cine nacional, regional y de autor, considerando cine chileno, cine del mundo, un especial de Wim Wenders en su cumpleaños número ochenta y una sección de películas familiares”, adelantan desde su producción.

“En su tercera edición, El Mes de la Red de Salas de Cine de Chile se consolida como un hito: un encuentro entre los territorios y el cine independiente que apuesta por descentralizar el acceso a la cultura cinematográfica. Este año, como ya es costumbre, presentaremos múltiples reestrenos exclusivos, con una revisión de neoclásicos del cine chileno, y un recorrido por la filmografía del maestro Wim Wenders. Esta es una invitación a vivir el cine en comunidad, desde norte a sur del país”, comenta Martín Castillo, vicepresidente de la Red Salas de Cine y programador de Centro Arte Alameda de Santiago.

Cartelera Red Salas de Cine

La cartelera de este año combina lo mejor del cine actual con joyas del pasado reciente: “nuevos clásicos” del cine chileno de inicios de siglo regresarán en funciones exclusivas a las salas de la Red. Una mirada al cine realizado en los primeros años del 2000, con películas representativas de la época y que con el transcurso del tiempo se han convertido en clásicos o películas de culto como La sagrada familia (2001), dirigida por Sebastián Lelio; Play (2005), dirigida por Alicia Scherson; y Taxi para tres (2006), dirigida por Orlando Lübbert, entre otras.

Durante todo el Mes de la Red se estarán realizando funciones con instancias de cineforo junto representantes del equipo realizador y elenco de las películas chilenas en cartelera, entendiendo que estos espacios de mediación son una instancia fundamental para acercar al público con las películas. “Es una oportunidad para devolver a la pantalla a estos clásicos del cine nacional, revisitarlas junto a sus creadores y también posibilitar que nuevas generaciones puedan verlas en una sala de cine”, adelanta Cynthia García Calvo, programadora de la Red Salas de Cine respecto a este evento.

Una programación diversa para reencontrarnos con el cine en pantalla grande

Entre los títulos nacionales se estrenará una nueva comedia chilena, Los People in the Dragon, dirigida por Pablo Greene y producida por Claudia Huaiquimilla y Guillermo Migrik, que cuenta la tragedia de una banda considerada como la gran promesa del rock chileno que se debe enfrentar a la muerte de su vocalista a un día de debutar en el Festival de Viña del Mar. Diez años después, su ex mánager intenta revivir a la banda para hacer sonar la última canción que escribió su líder e intentar alcanzar el sueño de vivir de la música.

Los People in the Dragon cuenta con un reparto encabezado por Catalina Saavedra (La Nana), José Antonio Raffo (Perdona Nuestros Pecados), Abel Zicavo (Plumas y ex Moral Distraída), Jose Nast (La reina de Franklin), Felipe Rojas (Los Casablanca) y fue la seleccionada nacional de la convocatoria Estrenos en RED 2024, por lo que recorrerá los espacios de exhibición de la Red Salas de Cine con la exhibición de la película y una serie de cineforos junto a su equipo realizador.

La película cuenta también con la participación de diversos músicos chilenos, como Manuel García, Javiera Parra y Camila Moreno.

Wim Wenders y latinoamericanas contemporáneas

En paralelo, se dedicará un segmento especial al cine del destacado director alemán Wim Wenders, quien este año cumple 80 años. Una excusa para repasar las obras más representativas de uno de los grandes autores del cine mundial, como el clásico Paris, Texas (1984), triple ganadora en el Festival de Cannes, protagonizada por Harry Dean Stanton y Nastassja Kinski.

También se exhibirán películas contemporáneas del mundo, especialmente latinoamericanas, que no han tenido su distribución nacional y que merecen llegar a la audiencia por la singularidad de sus historias, entre las que destacan dos producciones de directores argentinos: El jockey (2024), de Luis Ortega, que inauguró el Festival de Cine de Viña del Mar; y Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (2024), de Hernán Rosselli, que fue parte de la Competencia Internacional en la última edición de FIDOCS.

Cine familiar

Finalmente, las y los más pequeños también podrán disfrutar de este mes que busca celebrar las salas de cine, con películas familiares que se tomarán la pantalla grande, destacando dos producciones nacionales. Por una parte, Nahuel y el libro mágico (2020), dirigida por Germán Acuña, con una historia inspirada en la mitología chilota, que ha recorrido el mundo y que en su año de estreno fue seleccionada en el Festival Internacional de Animación Annecy, Francia, uno de los más importantes del mundo, lo que fue descrito como un hito para la animación latinoamericana.

También será exhibida y ¡Atención! (2025), dirigida por Michel Gajardo, una serie infantil que busca invitar a las y los más pequeños a reflexionar sobre el uso de las pantallas. “Pensando en la formación desde temprana edad, se pensó este año un programa especial con producciones familiares que tienen una vocación educativa por las temáticas que abordan”, agrega Cynthia García Calvo.