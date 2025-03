El 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza y Centro GAM recibirá la versión chilena de Jérôme Bel a cargo de la actriz y artista multidisciplinaria María Siebald.

Las funciones se realizarán el 25 y 26 de abril y las entradas ya están a la venta.

La idea

Bailarín y coreógrafo, el año 2019 el francés Jérôme Bel quiso mostrar su mirada subjetiva sobre sus trabajos anteriores. Hizo una suerte de retrospectiva seleccionando registros audiovisuales de sus espectáculos más importantes. El resultado fue una película de 82 minutos, Retrospectiva.

Luego, dos años más tarde, Jérôme Bel retorna a la misma idea, pero con una mirada aún más personal sobre su vida vinculada a la danza.

La obra

En esta obra homónima, Jérôme Bel se presenta solo para dar una conferencia sobre sus motivaciones, ideas y fuerzas motrices de sus creaciones. Se entrelaza, así, lo personal, lo artístico y lo político. Estrenada en 2021, en esta obra Jérôme Bel relata su historia, sus compromisos, dudas, fracasos y más.

Sin embargo, desde 2019, el coreógrafo y su compañía no viajan en avión por razones ecológicas. Ello ha llevado que diferentes artistas escénicos la hayan dirigido en diversos lugares del mundo, dándole nuevas lecturas, significados, estéticas y mensajes.

La versión chilena fue estrenada en el Festival Teatro a Mil 2024, a cargo de la artista escénica María Siebald, en Santiago. En Antofagasta, estuvo a cargo de la directora Alejandra Rojas y, en Concepción, del performer Francisco Carvajal.

Ahora, Jérôme Bel vuelve con dos funciones, el 25 y 26 de abril al GAM. Será en el marco del Día de la Danza e incorporará la lengua de señas como elemento central en su interpretación.

María Siebald pone cuerpo al servicio del relato personal de Jérôme Bel. En tanto, la artista presenta el texto en lengua de señas, junto con su voz en off.

Jérôme Bel

Jérôme Bel aplicó, en sus inicios, operaciones estructuralistas, buscando los elementos primarios del espectáculo teatral. Luego, redujo sus piezas a su mínimo operativo, como una lectura crítica de la economía de la escena y del cuerpo sobre ella.

Su nuevo paso fue llevar la danza como práctica escénica al intérprete como individuo particular. La serie de retratos de bailarines (Véronique Doisneau, Cédric Andrieux, Isadora Duncan) “aborda la danza a través de la narrativa de quienes la practican”, comentan desde su producción

Jérôme Bel, a través de su biografía, “politiza sus preguntas, consciente de la crisis que envuelve al sujeto en la sociedad contemporánea y de las formas que adopta su representación en escena.”

Jérôme Bel, al incorporar intérpretes no tradicionales (aficionados, personas con discapacidades físicas y mentales, niños…), muestra su interés por esas comunidades y “de bailar sobre la coreografía”, aplicando un proceso de emancipación a través del arte.

Ha realizado performances y proyectado películas en bienales y museos de arte contemporáneo (Tate Modern, MoMA, Documenta 13, Louvre).

En 2005 recibió un Premio Bessie por las interpretaciones de The show must go on en Nueva York (2005). Con Pichet Klunchun y yo, ganó el Premio Routes Princesse Margriet para la Diversidad Cultural (Fundación Cultural Europea), el 2008. Disabled Theater fue elegida para el Theatertreffen de Berlín (2013) y ganó el premio suizo “creación de danza actual”. En 2021, Jérôme Bel y Wu-Kang Chen recibieron el Premio Taishin de Artes Escénicas por la performance Danzas para Wu-Kang Chen.

María Siebald

Actriz y artista multidisciplinaria. Directora del grupo de performance Nerven&Zellen. Desde el 2009 investiga la lengua de señas y la incorpora al lenguaje escénico. Ha creado proyectos para la comunidad sorda para acercarlos a la cultura musical, artes escénicas y poesía. Entre sus proyectos ha combinado danza, teatro, audiovisual, artes plásticas y música. Destacan las plataformas NZcanal, videos clip musicales adaptados a la lengua de señas; Transmisor radiovisual, instalación multimedia performática; Trasunto #1 y Trasunto #2 poemas gesto viso espaciales.