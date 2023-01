En el pabellón inflable diseñado por Smiljan Radic y situado en la Plaza de la Ciudadanía, frente al palacio de La Moneda, se podrán ver gratuitamente los filmes seleccionados por el Arquitectura Film Festival Santiago para el evento que en esta edición se enmarca bajo el lema “Hábitats vulnerables”. La muestra incluye el estreno en Chile de “Taming the Garden”, documental de la periodista Salomé Jashi.

Arquitectura Film Festival Santiago, ArqFilmFest, nació el 2012 como el 1º festival de cine y arquitectura de Chile y Latinoamérica. Hoy, se suman a las actividades de la XXII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile con una muestra de cine que busca involucrar a la audiencia en los desafíos que enfrenta la arquitectura actual.

Apertura

“Last and first men” (Islandia, 2020), filme de ciencia ficción dirigido por Jóhann Jóhannsson, abre la muestra que el Arquitectura Film Festival Santiago, ArqFilmFest, preparó para la XXII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. La película, que se exhibirá el domingo 15 de enero a las 20.00 horas, combina imágenes de la arquitectura brutalista de la vieja Yugoslavia socialista con la voz en off de Tilda Swinton para sumergirnos en una imperdible reflexión apocalíptica.

El lunes 16 de enero, en tanto, ArqFilmFest presentará una serie de cortometrajes seleccionados para la competencia nacional de la versión 2020 del festival, denominada “De la calle a la ventana”, que refleja el contraste que se vio en la ciudad de Santiago desde el estallido a la pandemia, cuando pasamos de observar avenidas llenas de gente a calles vacías por el confinamiento de las cuarentenas.

Luego, el martes 17 de enero, “Villa Portales: registro de un emblema”, documental de Cristian Vidal (Chile, 2022), mostrará este representativo conjunto de la arquitectura moderna a través del proceso creativo de la artista visual Jojo Fuentes.

+ Programación

El miércoles 18 de enero se podrá ver el ensayo audiovisual “Feos, sucios & malos. Una arquitectura contemporánea en Latinoamérica” de José Luis Uribe (Chile, 2022). Este es el primer filme de la serie “Desde la periferia” y retrata a un grupo de arquitectos que reflexionan en una habitación de hotel en Asunción, Paraguay.

Al día siguiente, “El séptimo tiempo antes de volver” de Franco Oviedo (Chile, 2022) enseñará otro emblemático conjunto habitacional, el 7 Hermanas de Viña del Mar, mediante un filme coreográfico que mezcla danza, poesía y arquitectura para presentar la obra en todo su esplendor.

“Era o Hotel Cambridge” una película de Eliane Caffé (Brasil, 2015) que refleja la atípica situación del movimiento brasileño “los sin techo”, se proyectará el viernes 20 de enero. La historia ocurre en un edificio abandonado del centro de São Paulo, donde la tensión diaria provocada por la amenaza de desahucio revela los dramas y alegrías de la comunidad de ocupas.

Para cerrar el ciclo se estrenará en Chile “Taming the Garden”, documental de la periodista Salomé Jashi (Georgia, 2021), que relata la increíble historia de un millonario ex primer ministro de Georgia, quien decora el jardín de su mansión con árboles ancestrales arrancados de distintos puntos del país. Una reflexión contemplativa sobre el antropocentrismo, el uso del poder y el cambio climático.

Cine para involucrarnos

A través del cine, sus imágenes e historias, el Arquitectura Film Festival Santiago busca involucrar a la audiencia en los desafíos que enfrenta la arquitectura actual, asociados a las temáticas claves de esta Bienal relacionadas con la vulnerabilidad de las ciudades y territorios, tales como la emergencia del déficit habitacional, la vulnerabilidad y deterioro de los espacios públicos, el resguardo del patrimonio material o la vulnerabilidad ambiental en el marco de la crisis climática.

“La idea es abrir estos temas a la ciudadanía con el fin de involucrarla y acercarla al quehacer de la disciplina, a través de piezas audiovisuales que son un buen puente para conectar los contenidos y generar interés”, explicó el equipo del festival conformado por los arquitectos Miguel Ángel Contreras, Cristian Raynaud y la periodista Alejandra Ugarte.

La XXII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile se llevará a cabo entre el 14 y 22 de enero de 2023 en el entorno del Palacio La Moneda. Organizada por el Colegio de Arquitectos de Chile junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, invita a conocer las 50 obras y proyectos que integran la Muestra de Arquitectura Nacional y a participar en las 36 iniciativas que se sumarán al Programa de Encuentros y Debates.

Resumen programación ArqFilmFest XXII Bienal de Arquitectura y Urbanismo

Domingo 15 de enero 20.00 horas

“Last And First Men” de Jóhann Jóhannsson

Islandia, 2020

Lunes 16 de enero 20:00 horas

“De la calle a la ventana” cortometrajes de la competencia ArqFilmFest

Chile 2020

Martes 17 de enero 20:00 horas

“Villa Portales: registro de un emblema” de Cristian Vidal

Chile 2022

Miércoles 18 de enero 20.00 horas

“Feos, sucios & malos. Una arquitectura contemporánea en Latinoamérica” de José Luis Uribe

Chile, 2022

Jueves 19 de enero 20.00 horas

“El séptimo tiempo antes de volver” de Franco Oviedo

Chile, 2022

Viernes 20 de enero 20.00 horas

“Era o Hotel Cambridge” de Eliane Caffé

Brasil, 2015

Sábado 21 de enero 20.00 horas

“Taming the Garden” de Salomé Jashi

Georgia, 2021