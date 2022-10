Lo que inició como un nuevo desafío para poder actuar con Danny Trejo, acabó siendo el impulso de Ulises Puiggrós para acabar creando su propia obra de teatro: Lila. Tras la ovación de la crítica argentina, este jueves Puiggrós se presentará este jueves en Chile, en el Teatro Bellavista,

“Estaba preparándome para grabar La Sombra del Gato con Danny Trejo. Entonces, me cambian un personaje a último momento y me preguntan si me atrevo a hacer a una drag queen”, recuerda el actor, asegurando que aceptó este nuevo papel.

“Tuve esa experiencia, me vistieron de mujer y, cuando terminé de filmar, recordé miles de momentos y entrevistas que hice para la obra de teatro Miranda, donde hablé con muchas chicas trans”, añade.

Fue eso lo que le provocó dar el paso final: escribir la historia de Lila, basada en la experiencia de una de sus amigas cercanas.

Lila es una cantante transgénero consagrada en España que vuelve a su natal Buenos Aires tras 20 años lejos. A lo largo de la historia, el público puede ver a la mujer hacer stand up, cantar canciones clásicas y, por supuesto, ver a la artista en camarines, donde ella interactúa con la asistente y en soledad comienza el diálogo con Manuel, el niño que fue en el pasado.

“Creo que los chilenos se van a sorprender. Espero que no prejuzguen que, porque es un personaje trans, no se van a divertir o que la obra no sería atractiva. Hubo un tiempo en que temía que la gente pensara que no era una obra de teatro, sino un espectáculo de transformistas y que no atrajera interés”, confiesa.

Sin embargo, la recepción en Argentina le dio la confianza absoluta con el proyecto, dando a conocer “un espectáculo para todo el mundo: habla de la discriminación, la no aceptación de los padres, el desamor, el amor”.

“Creo que acá planteo algo desde el respeto y de haber investigado un montón y creo que se irán con un montón de mensajes. Espero que la gente vea otras realidades que a lo mejor no conoce”, reflexiona.

¿De qué trata la obra Lila?

De acuerdo a Puiggrós, “Lila ya triunfó en la vida, entonces ella cuenta todo lo que tuvo que pasar para triunfar y ser quien es en este momento”, así, el intérprete lleva desde las risas al llanto.

“Fue muy intenso ensayar y ponerme la piel de Lila, porque no era solo que la gente tenía que creer que yo soy Lila, sino que tenía que cantar, tenía que bailar, todo en un español de España, y después emocionarme y tocar a la gente con su historia”, comenta.

Sobre la nacionalidad de su personaje, Puiggrós señala que fue algo que le nació, pero tiene una hipótesis al respecto: “Creo que la hice española para alejarla todavía más de mí, porque la primera vez que me vi vestida de mujer en el espejo, no me lo creí”.

“Y es que puse todo: cuerpo, voz, alma, movimientos, expresividad y por suerte lo logré. Muchas veces me ha pasado que la gente no me ve como Ulises, sino que cree que de verdad soy esta mujer trans que está contando su historia”, confiesa.

“Poder hacer a Lila es poder tocar el cielo con las manos, además que llevo un mensaje de aceptación y no juzgar”, cierra.

La obra será presentada en Chile este jueves 20 de octubre y tendrá lugar en el Teatro Bellavista, con valores desde los 14 mil pesos. Las entradas están disponibles en la plataforma yaEntré.cl.