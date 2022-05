Una historia de prisión y exilio

Lukax Santana y Mauricio Redolés se conocieron estando presos en la cárcel de Valparaíso, como presos políticos de la dictadura cívico-militar. Tenían 20 años.

En 1983, después de la cárcel, se reencontraron en Londres, como en exiliados. Mauricio Redolés montaba su primer proyecto solista. Redolés y Lukax tocaron en “la proyectora”. En esas presentaciones Mauricio Redolés tocó sus primeras canciones junto al guitarrista inglés Bob Thugord. Y Lukax comenzaba una carrera de más de treinta años como percusionista de free jazz.

Regreso y reencuentro

De regreso en Chile, Santana ha continúa desarrollando su creatividad, con originales proyectos como “móviles y esculturas sonoras”. Reconocido y admirado entre jóvenes músicos, actualmente se está rodando un documental sobre su obra.

Mauricio Redolés ha volcado su creatividad tanto escribiendo poesía como haciendo música. Hace mucho tiempo vinculado al Barrio Yungay y diversas luchas ciudadanas.

El reecuentro entre Redolés y Santana en Chile se concretó con la grabación del ep “El hombre es un saqueador”. Lukax ha participado en los albums “one, two, tres, cuatro” y “quiero seguir continuando”.

En septiembre del 2014 montaron, junto a un grupo de músicos de Santiago (duhart/vilches/ortega/redolittle – [seudónimo de sebastián redolés]), un recital de improvisación musical y poética en el bar “El merkén” titulado “Just another band from east Yungay barrio” (“Sólo otra banda más del este del barrio yungay”. Una cita en homenaje al legendario álbum de 1993 de los lobos “just another band from east l.a.”).

En diciembre del 2015, en la Sala Master de la radio de la Universidad de Chile, hicieron una improvisación de música y poesía con la agrupación “Quilombo expontáneo” (grupo creado en Londres por Santana). Ahí estreneron mundialmente el artefacto poético de improvisación en estado de pureza irrevocable “La julia tuvo guagua, fue niñita”.

En agosto del 2018 participaron junto a Redolittle en el “Festival pm festival de poesía y músca” en el Centro Cultural España en que se realizó una improvisación percutiva/poética/percutiva basada en el texto “Poema-homenaje a los caballos muertos en las cien mil batallas más importantes de la historia de los caballos”.

La sonajera de Santana y la verborrea de Redolés

La sonajera de Santana y la verborrea de Redolés es una idea que ambos vienen conversando desde 1991.

Es un “espectáculo de poco más de una hora en que se unen una poética basada en la alteración cuantitativa del flujo del lenguaje. Que además se caracteriza por la aceleración y desprolijidad del discurso, y la dificultad de ser interrumpido de Mauricio Redolés que conversa con el sonido inarticulado y confuso de Lukax Santana”.

“La sonajera de Santana y la verborrea de Redolés” se estrenará en la sala La Comedia del Teatro Ictus, Merced 349, Barrio Lastarria, los días miércoles 25 de mayo y 1 de junio.

Las entradas están disponibles en ticketplus

https://ticketplus.cl/events/la-sonajera-de-santana-y-la-verborrea-de-redoles