Claudia Huaiquimilla, directora de Mala Junta, película elogiada por la crítica y ganadora de diversos premios, llega ahora con Mis hermanos sueñan despiertos. Una emotiva cinta inspirada en hechos reales que será estrenada en salas este 21 de octubre.

Foco en jóvenes vulnerados

Una cárcel en el sur de Chile, en medio de bosques, de paisajes hermosos. Afuera, algo cercano al “paraíso”. Adentro, jóvenes infractores del Sename, el caos, los abusos, vulnerabilidad, marginalidad, abandono. Jóvenes en edad de definir sus identidades, de soñar un futuro… están en el limbo. Algunos no saben cuánto tiempo estarán recluidos, otros no tienen familiares que los visiten, no soportan el encierro.

Y hay un Estado que parece indiferente, que se muestra incapaz de actuar de manera coordinada, coherente, para hacerse cargo de su responsabilidad con la niñez y la juventud. (Incapaz de cumplir tantos tratados sobre derechos que ha firmado)

(Para las personas interesadas en estos temas, se recomienda el documental Los sueños del castillo, o las películas de ficción Volantín cortao o Perro sin cola)

“Me interesa poner en pantalla el punto de vista de los jóvenes, más allá de los prejuicios, para entender el motor de sus acciones, que a la vista de los adultos suelen parecer insolentes y precipitadas”, afirma Claudia Huaiquimilla.

Claudia Hauiquimilla (1987) vuelve a mostrar su talento para abordar temas de juventud vulnerable, marginalizada. Lo hace con un desafío mayor, al presentar una historia con muchos personajes que interactúan, sin roles claros, definidos. Son jóvenes que buscan definir sus identidfdes, su lugar en este mundo. Que desean, en esa oscuridad, tener sueños, imaginar un futuro.

Mis hermanos sueñan despiertos

La cinta se centra en Ángel y Franco, dos hermanos que llevan un año recluidos sin que la causa avance en los Tribunales de Justicia. Ambos fueron detenidos luego de un intento de robo, inducidos por un adulto.

En el centro han logrado formar un grupo que, a pesar de ser un apoyo, no logra calmar las ansias que la incertidumbre y la falta de visitas y de expectativas genera en varios de ellos.

La cinta aborda la amistad, las disputas, sueños, abandonos, los inicios amorosos. Una institucionalidad sobrepasada, un sistema judicial que no responde a las necesidades ni a los tiempos de los jóvenes. Donde la precariedad del sistema refleja la poca preocupación del Estado, a pesar de los esfuerzos puntuales de algunos funcionarios.

Con buenas actuaciones, ambientación, ritmo, fotografía, Mis hermanos sueñan despiertos es una película que se desarrolla sin tropiezos introduciendo al espectador en ese mundo cerrado, agobiante, sin futuro de esa excárcel transformada en centro del SENAME.

Filmada a finales del 2019, Mis hermanos sueñan despiertos tiene de protagonistas a los debutantes Iván Cáceres y César Herrera, junto a Paulina García (Oso de plata por “Gloria”), Andrew Bargsted (“Mala Junta”), Julia Lübbert (“Rara”) y Sebastián Ayala (“El reemplazante”), entre otros.

Una cinta que genera empatía, que interpela e invita a conversar, a discutir. A cuestionar una realidad. Apta y recomendable, a mi juicio, desde los 10 años, con acompañamiento de adulto.

Mala junta y Mis hermanos sueñan despiertos

Mala junta se transformó, durante la pandemia, en la película más vista de la plataforma ondamedia.cl, desplazando a reconocidas cintas chilenas. Un fenómeno que, es posible, responda a la necesidad de conocer mundos juveniles marginados vistos desde ellos. También a ciertas dinámicas del boca a boca, fundamentales para películas no comerciales (o sin los soportes de éstas).

Mis hermanos sueñan despiertos es una suerte de continuación de Mala junta, abordando, con la misma mirada, otros problemas, dinámicas y sueños (o la falta de ellos). Pero lo hace con mayor experiencia, maestría, logrando pasar de la relación de dos jóvenes (Mala junta) a dinámicas grupales.

Muy necesaria.

“Mis hermanos sueñan despiertos”

Dirección: Claudia Huaiquimilla

Guion: Claudia Huaiquimilla y Pablo Greene.

Elenco: Iván Cáceres, César Herrera, Paulina García, Andrew Bargsted, Julia Lübbert, Sebastián Ayala, René Miranda, Luz Jiménez, Ariel Mateluna, Belén Herrera, Claudio Arredondo, Germán Díaz, Otilio Castro, Joaquín Huenufil y Mario Ocampo.

Edición: Andrea Chignoli, María José Salazar.

Música: José Miguel Miranda y José Miguel Tobar

Producción: Pablo Greene Flaten y Mariana Tejos Martignoni.

Fotografía: Mauro Veloso.

Dirección de arte: Karla Molina.

Sonido: Carlo Sánchez & Miguel Hormazábal.