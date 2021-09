La cinta, película de la carrera de Cine de la Universidad del Desarrollo (UDD) dirigida por Fernanda Abarca y Andrés Opaso, se estrenará el jueves 30 de septiembre.

La historia

Carmen (Francisca Walker) es una militante de izquierda que no soportó la brutalidad de la tortura, donde estuvo con compañeras que hicieron desaparecer. Quebrada, termina colaborando con la CNI (Central Nacional de Informaciones), infiltrándose, maquillando agentes y torturando.

Francisco (Daniel Candia) es un agente de la CNI obsesionado con ella. La cuida, amenaza, le hace regalos y abusa sexualmente de ella.

Carmen tiene la misión de infiltrarse en una agencia de publicidad, donde trabaja un antiguo compañero de universidad, militante de izquierda. Ingresa como secretaria y pronto empieza a realizar otras labores, como ser maquilladora.

En la agencia trabaja Gastón (Mario Horton), creativo de la agencia, que esta involucrado en una operación para sacar del país a un perseguido político.

A partir de ese momento, se entrecruzan secretos, engaños y manipulaciones entre quien representa la represión, el luchador idealista y la víctima/victimaria.

Basada en un personaje real

“Entre los muchos y diversos personajes que existían en un mundo como ese, se destacó el de una mujer que escondía un oscuro secreto. A ojos de su familia y compañeros trabajaba como maquilladora en producciones audiovisuales de la época, y en la clandestinidad trabajaba para la CNI, disfrazando a los torturadores para que no pudieran ser identificados por sus víctimas. Este personaje es la inspiración para la creación de la película y la protagonista, quien deberá enfrentarse a las consecuencias de llevar una doble vida”, expresaron Fernanda Abarca y Andrés Opaso.

“En el contexto de dictadura existieron estos personajes sometidos y que se transformaron en monigotes del horror, seres conflictuados que se entregaron a su condición para sobrevivir. Buscamos sumergirnos en la complejidad mental de un personaje que vive en esta tensión, en esta paradoja constante. Y nos adentramos en las grietas emocionales, las fracturas y las contradicciones que aquejan a la protagonista”, complementan Abarca y Opaso.

Un tema difícil y delicado

El tema de las personas que fueron detenidas y torturadas, que se quebraron y fueron colaboradores de los órganos represivos de la dictadura es muy complejo. Varía caso a caso, es muy personal. Y muy complejo.

Por ejemplo, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos tenían, a principios de los 90, la certeza de que la resistencia a la tortura dependía en buena medida del tipo de primera infancia de las víctimas.

Entrar en el mundo interno, quebrado, de una víctima/victimario requiere -para no quedarse en una maqueta o algo plano- indagar en muchos planos. Planos que, a su vez, son complejos, con diversas aristas.

El caso de La flaca Alejandra, mostrado de manera magistral en el documental del mismo nombre por Carmen Castillo. O el de Luz Arce, que escribió el duro y valiente libro testimonial El infierno. Son dos casos muy diversos y con similitudes que, sin embargo, se entienden mejor al conocer los casos de El mocito (ver documental de Marcela Said) o de Adriana Rivas (El pacto d e Adriana, de Lissette Orozco), que participaron de forma voluntaria.

Una película que se queda corta

La última frontera merodea el tema central que, aparentemente, es Carmen. Queda la sensación que nunca entra, que no logra captar de manera real los conflictos reales, profundos de la protagonista. La película tiene muchos temas anexos a ella que no aportan, en desmedro de otros insinuados o no abordados.

A lo anterior se suman algunas incoherencias formales (como el tipo de bicicletas incluidas, que no calzan con el contexto) y otras de fondo. Entre estas últimas, parece poco creíble que un agente tenga un vehículo Mercedes Benz, menos en esa época (por lo caro y lo llamativo). A menos que sea de alto rango. También es raro que un agente haya estado siempre solo, menos que dirija una operación sólo apoyado por una colaboradora de este tipo. De ellas siempre desconfiaron.

La última frontera es un buen intento.

El estreno de La última frontera será el jueves 30 de septiembre de manera simultánea en digital por el cine online de Cinemark y el VOD Red de Salas y la Cineteca Nacional tras recorrer festivales chilenos e internacionales como Valdivia, La Habana, Iquique, Ciudad de México y Santiago del Estero.

La última frontera

Dirección: Fernanda Abarca, Andrés Opaso.

Guion: Claudio Soto, Iñaki Goldaracena.

Elenco: Francisca Walker (Carmen), Mario Horton (Gastón), Daniel Candia (Francisco), Camilo Carmona (Raúl), Francisco Ossa (Comandante Antonio), Juan Pablo Larenas (Jorge).

Producción: Martín Cabello, Constanza Figueroa.

Asistencia de Dirección: Elisa Rozas.

Dirección de Fotografía: Matías Torres.

Cámara: Clara Gatica.

Dirección de Arte: Sofía Stipicic.

Sonido: Sebastián Moya.

Música: Renato Hidalgo.

Montaje: Claudio Soto.