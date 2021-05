Este sábado 29 de mayo, mediante un estreno en línea, debutará en el país el premiado segundo largometraje del cineasta chileno-español Theo Court (Ocaso, 2010), Blanco en Blanco, con Alfredo Castro en el rol protagónico.

La película, una coproducción entre Chile, Francia, España y Alemania, narra la historia de un fotógrafo que a principios del siglo XX testifica en Tierra del Fuego el dominio salvaje de los colonos blancos sobre el pueblo selknam, casi en el apogeo de su genocidio.

“Pedro, mi personaje, es un fotógrafo que llega a la Patagonia a tomar el retrato de la boda del matrimonio de un hacendado terrateniente inglés, que se casa con una chiquilla de 14 años, como era en la época”, contó Alfredo Castro a La Radio.

“Todo esto sucede a fines del 1800, principios de 1900, y se relaciona con la matanza de la etnia selknam, con la devastación, con el genocidio de esta etnia por parte de las familias Meléndez y Brown, que pagaban dinero por cada oreja de un indio o india muerta, niño, hombre o mujer”, agregó.

La cita, que a través de Punto Play ya agotó su primera preventa, comenzará a las 21:00 horas y se presenta a sí misma como una muestra de laureado cine arte de alcance internacional, aunque con profunda raigambre local y contingente.

“Es un personaje bien especial, porque es un fotógrafo que cae rendido ante la belleza de la muchacha, del erotismo que hay allá atrás. Es un personaje inspirado en Lewis Carroll (Alicia a través del espejo), que se enamoraba y embelesaba con las chicas jóvenes, algo que hoy sería imposible, que implica cárcel. Es una película de época”, resume.

“La película ha sido catalogada como un western chileno, lo que me parece muy apropiado para mi gusto”.

No contra la ministra, contra el Estado

La semana pasada, Castro encabezó una protesta simbólica de un grupo de actores contra la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, a raíz de la desprotección social del sector de parte del gobierno durante la pandemia

En la manifestación, alrededor de una veintena de artistas se reunió a las afueras del domicilio de Valdés, donde colgaron sus vestimentas para graficar la exigua coyuntura laboral que atraviesan.

“Hubo una desaparición de la ministra (durante la pandemia), una no presencia, y fue muy duro sentir que no hay alguien que te responda, que se supone que es la encargada de representar a tu gremio; no sólo a los actores, sino a todo el mundo del arte en Chile”, explicó sobre la motivación del acto.

“La queja, más bien, es al Estado de Chile, no sólo al gobierno de turno. Al Estado de Chile que ha sido muy displicente en la cultura”, agregó.

“Yo espero que con esta nueva constitución el arte esté presente”, detalló. “Que la conformación de mujeres, de jóvenes, de pensamientos de avanzada, con dos actores como constituyentes, sepan que la (nueva) constitución debe contener el derecho de todo ciudadano de Chile a acceder a la cultura. Ese es un punto muy importante”.

“Los fondos no alcanzan; los concursos no alcanzan, y es una vergüenza que nos hagan concursar anualmente, vivimos en la incertidumbre perpetua”, aseguró.

Entre los próximos planes del actor, que acaba de volver del rodaje en Valdivia del filme La vaca que cantó una canción sobre el futuro (“guion de Fernanda Alegría, Fernanda Urrejola y Manuela infante; un guion bien excepcional, donde trabaja Mía Maestro y Marcial Tagle”), destacan las grabaciones de una serie mexicana en Chile (El Refugio) y la filmación de la película Los Perros en Bolivia, en agosto.

“En noviembre iré a Buenos Aires a filmar El Profesor de Filosofía, y estoy viendo una serie de Fábula que se filmaría acá en Santiago también. Se activaron todos los proyectos”, agregó Castro.