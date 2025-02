Karol Lucero vuelve a criticar a Chiqui Aguayo por chiste en rutina de Viña: "Afecta mi salud mental"

Un momento bastante particular se vivió durante el show de Chiqui Aguayo en Viña 2025, cuando en su rutina hizo alusión a Karol Lucero. Aquello incluso fue respondido por el comunicador.

Recordar que, en aquel show, Aguayo se refirió a Lucero con una frase que se había hecho viral en el Estallido Social.

Ante esto, el propio exrostro de Mega sostuvo en redes sociales: “Me reí con gran parte de la rutina… hasta su repasada me llevé, aunque gratuita e innecesaria. Pero aplica el animus iocandi. Disfruta el éxito de esta noche”.

🔴 Notable el cuento de Chiqui Aguayo, acaba de hacer historia en #Vina2025. Tuvo un cierre espectacular, demostrando manejo de tiempos, remates, con una mirada aguda de Chileiiii, con una reflexión que hizo temblar a la quinta. #shailenzo # pic.twitter.com/EU8B8qPCpq — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) February 25, 2025

Reproches de Karol Lucero

Lo cierto es que el animador habló más extenso sobre el tema, en conversación con Página 7, donde dejó entrever que se sintió pasado a llevar.

“No me molesta, pero lastima. He pasado por ese bullying durante muchos años. No decirlo no afectaba en nada, tampoco era el gran aporte a su rutina, por eso lo encontré innecesario”, indicó.

En la charla, Karol Lucero incluso declaró que, en el pasado, ha hablado sobre el tema con la propia Chiqui Aguayo.

“Ella sabe lo que me ha pasado, me ha hasta entrevistado. Conoce mi dolor y todo lo que me ha costado superarlo. Solo le deseo lo mejor, que disfrute su gran noche, yo sigo en lo mío”, puntualizó.

Puedes revisar la entrevista completa en Página 7.