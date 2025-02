Preocupación por salud de Sebastián Yatra a días de Viña 2025: "De pronto son los nervios"

El cantante colombiano Sebastián Yatra preocupa a sus seguidores a días de su esperada presentación en el Festival de Viña del Mar 2025, tras revelar problemas de salud relacionados con su garganta. El artista compartió imágenes desde un centro médico en Medellín, donde ha estado tratando su dolencia durante un mes. A pesar de haber pasado por varios tratamientos y exámenes, Yatra aún no se recupera por completo, lo que ha generado incertidumbre entre sus fans. El cantante se presentará el martes 25 de febrero en la Quinta Vergara, compartiendo escenario con Morat y el comediante Pedro Ruminot, en su regreso al festival después de seis años.

A días de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2025, el cantante colombiano Sebastián Yatra causó preocupación entre sus seguidores tras revelar recientes problemas de salud e imágenes de su recuperación.

Las preocupaciones se gatillaron cuando el oriundo de Medellín compartió una fotografía desde un centro médico de su ciudad natal. Con el pulgar en alto y una sonrisa tímida, el cantante no entregó mayores de su estadía.

Luego, mediante un video en Instagram, Yatra confesó que lleva un mes enfermo de la garganta, molestia que ha intentado aliviar entre viajes y en plena previa de su regreso a la Quinta Vergara.

“Llevo como mes y medio súper enfermo de la garganta y nada que se me va. Entonces ya llevo varias rondas de antibióticos y ahorita que estuve en Argentina me tomé otras cosas, fui al médico, pero nada que me termino de mejorar”, contó.

“Acá en Medellín llegué al hospital. Me hicieron exámenes, un montón de cosas, pero parece que estoy bien. Me toca descansar un poquito más. De pronto son también los nervios antes de Viña, de estar al 100% por ahí. Gracias a los que me escribieron. Perdón si los asusté, agregó.

Cabe recordar que el cantante colombiano se presentará en la tercera noche de Viña 2025, la del martes 25 de febrero, jornada en que compartirá escenario con Morat y el comediante Pedro Ruminot.

Yatra retornará al escenario viñamarino a seis años de su última presentación y a siete de su debut en 2018, aquella vez como invitado estelar del también colombiano Carlos Vives.