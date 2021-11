"Una larga historia de muerte": emotiva petición de víctima de violencia en Arauco marca pleno de CC

"Disculpen si me emociono, pero es una larga historia de muerte, y nosotros lo único que queremos es que esto se termine", lamentó la representante de Víctimas de Violencia en la provincia de Arauco durante el pleno de la Convención Constitucional realizado este martes en Concepción, región del Bío Bío. La mujer pidió que se respetaran los derechos humanos de todos quienes se han visto afectados por ataques y usurpaciones de terrenos. En este contexto, convencionales de Chile Vamos confirmaron que preparan un viaje hacia Cañete para conversar con víctimas tanto de la comuna como de La Araucanía.

Un emotivo testimonio de parte de la representante de las Víctimas de Violencia en la provincia de Arauco marcó la primera sesión de pleno de la Convención Constitucional en la región del Bío Bío.

En la instancia, diversos actores de la sociedad civil dieron cuenta de requerimientos para la Convención, acto que fue valorado por su presidenta Elisa Loncón, quien dijo que la visita es un “momento histórico” tanto para Concepción como para el país.

Una de las personas que habló en la sesión fue Solange Etchepare, representante de las Víctimas de Violencia en la provincia de Arauco, zona que se encuentra bajo Estado de Emergencia. La mujer pidió entre lágrimas que se respetaran los derechos de quienes han sufrido las consecuencias de los ataques incendiarios y usurpaciones de terreno, además de todos quienes han muerto en conflictos.

“Disculpen si me emociono, pero es una larga historia de muerte, y nosotros lo único que queremos es que esto se termine. Le pedimos a la honorable Convención Constituyente que pueda incorporar dentro de las leyes y dentro de los mismos derechos, como una de sus bases, un código de derechos humanos“, solicitó.

Al respecto, el convencional de pueblos originarios Adolfo Millabur, sostuvo que la violencia viene de mucho años, incluso desde antes de que Chile existiera como nación.

“Detrás de cada sucesos, hechos lamentables que no tienen que haber sucedido, hay un origen de por medio. No solamente hay que preocuparse de la violencia contingente, si no de cómo ha sido la violencia permanentemente del Estado chileno en nuestro territorio, y eso es muy importante tenerlo en perspectiva”, manifestó.

Quien también se refirió a la intervención fue el convencional de Chile Vamos Arturo Zúñiga, señalando que podría ser este el momento propicio para que se condenen los hechos de violencia, confirmando además una visita por parte de sus pares del sector a Cañete, ya sea este martes o durante los próximos días.

“Acá el tema de la violencia está descontrolado y en ese sentido, nosotros creemos que tiene que haber una condena, que no se pudo hacer en Santiago y esperamos que aquí la Convención la haga para todo nuestro país”, afirmó, detallando que quienes visiten Cañete se reunirán con “víctimas del terrorismo en la región de La Araucanía y la provincia de Arauco”.

Por su parte, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, evitó ser explícita en condenar la violencia en la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, señalando – a modo general – que han condenado la violencia y los discursos de odio.

En el pleno también se habló de otros temas, como el acceso al agua en medio de plantaciones forestales, así también, otros grupos plantearon a la Convención la necesidad de expropiar terrenos de explotación maderera para la construcción de viviendas sociales, entre otros.