Bessy Gallardo lanza desafortunado mensaje de apoyo a Marinovic y es interpelada por la convencional

El pasado lunes la convencional constituyente Teresa Marinovic interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por el delito de amenazas en su contra.

La acción fue llevada a cabo en Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde indicó que la mayoría de los mensajes le han llegado a través de redes sociales y por llamados a su teléfono personal.

En este contexto, esta jornada otra convencional decidió mandar un mensaje en apoyo de Marinovic. Se trata de Bessy Gallardo, quien se expresó en redes sociales con un mensaje que no gustó del todo a su colega de labores en la convención.

“Me van a decir de todo, pero, ninguna mujer se merece ser amenazada de muerte o de ser violada. Me ha pasado y es horrible. Aunque sea Tere Marinovic, Ninguna lo merece. Podemos ser distintas, incluso me puede desagradar a ratos, pero es inaceptable el nivel de violencia de género”, expuso.

“Y se es feminista no sólo con las amigas. Se es feminista con todas. Hasta con aquellas con las que nos caen mal, con las que somos distintas, con las que disentimos. Si el feminismo es sólo para las amigas, no es feminismo, es un club de amiguitas”, agregó.

Por lo anterior Gallardo fue interpelada en la red social por la propia Marinovic, quien también es muy asidua a Twitter. “Cómo que ‘AUNQUE’ sea yo????”, replicó la convencional.

Sobre los presuntos hechos delictuales, la licenciada en Filosofía sostuvo que desconocidos le han dicho que, si pudieran, le matarían a sus nueve hijos.

Sumado a ello, que con su trabajo “se está metiendo en la jaula del león”.

Los antecedentes ya fueron remitidos del Cuarto Juzgado de Garantía al Ministerio Público.

Apoyo a ME-O

Gallardo se había convertido en tendencia en redes sociales a comienzos de este martes, luego de tuitear en apoyo a Marco Enríquez Ominami, quien anunció una nueva candidatura presidencial el pasado domingo.

“La lealtad no se quiebra. Cuando algunas personas no creyeron en mi, Marco Enríquez-Ominami. SI. Me enseñó a confiar en mí capacidad, en mi valor, me dio ánimo y me dijo entusiasta que sería Constituyente”, expuso.

Hay que señalar que Bessy resultó electa como convencional constituyente por un cupo de la Lista de Apruebo, pacto creado por partidos de la Unidad Constituyente.