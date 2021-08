Semana clave para el presupuesto en la Convención: ¿Qué discutirán y cuáles son las diferencias?

Hoy se discutirá en la comisión las distintas propuestas de los convencionales. El adelanto del pago de asignaciones para asesores en el mes de agosto, es parte de la propuesta de los coordinadores, mientras que en Chile Vamos tienen la intención de discutir y votar todas las asignaciones aunque esto retrase unos días la llegada de la temática al pleno. Se discutirá también el comité externo de asignaciones y la creación de un órgano administrativo, entre otras.

Desde la semana pasada, la comisión de Presupuesto comenzó a hablar sobre las asignaciones, temática que desde que se inició ha causado controversia, especialmente por dos razones: el monto destinado por cada convencional y que no podrán -según la ley de presupuesto 2021- acceder a las asignaciones sin un reglamento. Y por consecuencia, no se puede -hasta el momento- pagar a los asesores de cada convencional.

Pero también por la idea de crear un reglamento sobre presupuesto o si debería ser un capítulo dentro de un reglamento único. Para el coordinador de la comisión de presupuesto, César Valenzuela, “hay distintas fórmulas que uno puede interpretar esto porque una alternativa sería que tuviéramos un solo reglamento y se puede ir construyendo por parte, por capítulos. En segundo término, también existe la posibilidad de que exista más de un reglamento. En la propia Constitución la que habla en el caso cuando se remite al término de los 2/3, habla del reglamento de votaciones y cuando habla de otros órganos como el consejo externo de asignaciones habla del reglamento”.

Y enfatiza: “Eso de que debe haber un solo reglamento es una interpretación”.

Por esto, el lunes 26, junto a la otra coordinadora, Gloria Alvarado (Corrientes independientes) , presentaron una propuesta de proyecto de reglamento que consta de 11 artículos, 10 permanentes y uno transitorio.

La idea, según los coordinadores, es discutir y votar esta propuesta hoy. “Tenemos presupuestado el día lunes comenzar a decidir, ojalá salga el mismo día”, dijo Valenzuela y al ser preguntado por la votación en el pleno explicó que “ojalá que pase lo antes posible”.

En la propuesta se detalla la necesidad de crear el Comité Externo de Asignaciones que “deberá velar por la transparencia, probidad y buen uso del presupuesto destinado a asignaciones” y que será conformado por funcionarios externos a la Convención, como ya fue votado en el pleno. Pero que además lo integrará “un profesional indígena del área de la ingeniería, economía o materias afines, que posea acreditación indígena y probada experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas territoriales. Esta persona será elegida por la Mesa de la Convención”.

Y que las asignaciones podrán destinarse a gastos para la contratación de personal de apoyo técnico y administrativo, gastos convencionales y viáticos. Pero a este punto, los convencionales Isabel Godoy (PPOO), Francisco Caamaño (LDP) y la propia coordinadora, Gloria Alvarado, introdujeron una indicación para incorporar el traslado y también los siguientes incisos que dicen que las asignaciones “deben ser equivalentes, en relación a las funciones parlamentarias que permiten realizar las funciones de los convencionales constituyentes” y “suficientes para solventar la capacidad de cada convencional constituyente de establecer una relación continua con el territorio y/o pueblo originario al cual se representa” y que “deben considerar las particularidades diferenciadas de cada territorio o región y criterios de zonas extremas si procede. Se debe asignar mayores recursos a cada Convencional Constituyente de acuerdo con las necesidades específicas considerando criterios de equidad territorial, mayores costos de traslado, mayores costos de combustible o alojamiento, condición de archipiélago de la región o comunidades alejadas de la capital regional, entre otras”.

También en la propuesta se indica la creación del Área de Asesoría de Administración y Transparencia de la Convención Constitucional. Que tendrá distintas funciones como representar a la Convención ante la Segpres en materias administrativas y financieras. También administrar los bienes y servicios adscritos a la Convención, tarea que actualmente recae sobre la presidenta Elisa Loncón, entre otros.

40 UTM excepcionales para asesorías

Uno de los temas más controversiales es el artículo único transitorio de la propuesta. Porque establece una asignación equivalente a 40 UTM para cada convencional, “la que en forma excepcional sólo podrá ser destinada al financiamiento del personal técnico y administrativo de estos, por los servicios de asesoría referidos al cumplimiento de la función Constituyente, prestados durante el mes de agosto del año 2021”

Y explica que sería retribuida dentro de los primeros 5 días de septiembre.

Los convencionales Alvarado, Caamaño y Godoy ingresaron una indicación que relata que dentro de los 30 primeros días de la Unidad de Administración y Finanzas de la Convención, esta “emitirá un informe técnico dirigido a la Secretaría general de la Presidencia, que señale la suficiencia de los recursos (…) para el buen funcionamiento de la Convención, y mediante el cual se determine la cuantía de los recursos a ser suplementados por dicha repartición de acuerdo a lo establecido en la glosa 08 de la misma partida, capítulo y programa anteriormente señalado, si así fuese necesario.

Desde Chile Vamos, el constituyente Bernardo Fontaine (Indep-RN) explicó que “muchos en la comisión, desde luego, nosotros en Chile Vamos estamos por proponer al pleno la parte del reglamento administrativo y de asignaciones a convencionales en su versión definitiva. Y aprobar eso mientras se aprueba el resto del reglamento” y que “otros en la comisión están por presentar al pleno un reglamento provisorio muy reducido solo para que en agosto se pueda pagar asesores”.

Por su parte, Martín Arrau (UDI) indicó que “ellos presentaron algo muy somero tiene 10 artículos” y que como conglomerado ellos coinciden en “hacer una vez las cosas bien y no estar haciendo parches por varias razones”.

Propuesta de Chile Vamos

El viernes a las 15:00 horas los miembros cuatro miembros de Chile Vamos –Rocío Cantuarias(Indep-Evópoli), Bernardo Fointaine, Harry Jürgensen(RN) y Martín Arrau– de la comisión de presupuesto introdujeron una propuesta de reglamento definitorio, documento que tiene 20 páginas.

La idea, según Arrau, “es tomarnos un par de días más o una semana más, pero revisar una propuesta de reglamento en lo relativo a las asignaciones y que quede bien hecho” y que la propuesta “norma como es el procedimiento para que los constituyentes puedan disponer de esas asignaciones que están hoy día en la ley de presupuesto. Dice que cosas se pueden rendir con cargo a estas asignaciones, como se rinden, cuales son los montos tope, en fin. El mecanismo en concreto de cómo poder solucionar esto porque hoy día tenemos el monto ahí pero falta que la Convención reglamente la distribución de estas asignaciones”.

El documento plantea una estructura de límites de gasto por tipo donde se dividen en tres personal de apoyo que serían 30 UTM, asignación de traslado y pasajes entre lugar de residencia y la región Metropolitana con 10 UTM (sólo si el Convencional Constituyente no opta por solicitar pasajes aéreos, y no es de la región Metropolitana) y gastos en materiales y elementos de trabajo con 5 UTM.

A lo largo del escrito detalla cada uno de los tipos de asignaciones con distintas propuestas para llevarlas a cabo como en el traslado, proponen que se realice “mediante la compra por parte de la Unidad de Secretaria Administrativa, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, de los pasajes aéreos, o mediante la rendición de los gastos incurridos por el Convencional Constituyente por desembolsos relacionados a su traslado interregional en consideración a las normas de los siguientes párrafos” y que los convencionales de la Región Metropolitana “no tendrán derecho a esta asignación”.

También se podrán rendir gastos como combustible, tag o televías y peajes pero con ciertas restricciones: “las rendiciones de gastos de traslación estarán limitados a los siguientes montos: no podrán exceder el valor de 0,0028 UTM por kilómetro declarado en cada viaje, tomando como referencia la distancia entre la capital comunal del lugar de residencia declarado por el Convencional Constituyente y la sede del ex Congreso Nacional, así mismo, la suma total de las rendiciones por concepto de asignaciones de traslación de un mismo mes no podrán superar las 10 UTM, por lo que los gastos en exceso a este monto tope no serán reembolsados, ni podrán ser imputados a saldos no utilizados en otro mes”.

Además establece las normas generales de rendición que cada convencional “deberá suscribir personalmente la rendición mediante firma física o electrónica, en los términos previstos en la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, y presentarla a la Unidad de Administración y Finanzas de la Convención Constitucional”.

Y en relación a la contratación de los asesores “sólo podrá contratar personas naturales que brinden apoyo al Convencional Constituyente. Dicho personal deberá tener la calidad de profesional o técnico. La contratación con cargo a esta asignación se materializará mediante un contrato de prestación de servicios a honorarios, por un plazo máximo de 9 meses, prorrogable por otros 3 meses, si la Convención Constitucional extiende su funcionamiento por dicho periodo”.

Además incluye roles para el Comité Externo de Asignaciones, la Unidad de Administración y Finanzas