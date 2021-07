El enojo de Marinovic: trató de dictadora a Linconao, emplazó a Loncón y después la fue a buscar

Una controversia se registró la mañana de este martes en la Convención Constitucional, cuando la constituyente de Chile Vamos, Teresa Marinovic, se confrontó con la presidenta de la instancia, Elisa Loncón, y con la convencional mapuche, Francisca Linconao.

Durante una intervención de Marinovic, la constituyente increpó a Loncón y le pidió que no diera “opiniones políticas muy discutibles”, sino que las hiciera en el lugar que corresponde que es la Convención Constitucional.

“Quiero recordarle que usted es la presidenta de toda la Convención y le pediría que evitara dar opiniones políticas muy discutibles, desde la posición de la mesa, puntualmente en lo que dijo que veníamos a hacer una labor refundacional. No fuimos elegidos para eso, usted puede pensar que sí, pero no fue ese el encargo que recibimos”, comentó Marinovic.

“Cuando se incluyen criterios de escaños reservados se dan por sentado que ellos son los que mejor representan a los chilenos que tienen origen o ascendencia indígena y eso no es así. Todos los convencionales hemos sido elegidos por personas con ascendencia indígenas, entonces no podemos suponer que esas 17 personas representan más a los indígenas, porque no hay fundamento para eso”, añadió.

Dado que la Mesa acaba de negar nuestra petición para que la prensa pueda estar presente en la Convención, les comparto mi reciente intervención en ella. pic.twitter.com/rZmjZITnDI — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 13, 2021

Loncón le respondió a Marinovic, asegurando que tiene “derecho a hablar como mapuche” y declaró que ella llegó a la Convención desde una “postura” y como integrante de un pueblo originario.

“Es fundamental que quede muy claro acá que cuando yo hablo respecto a los derechos de la nación mapuche, hablo por mi condición de mapuche, yo no llegué acá de otra manera sino desde mi postura, miembro de este pueblo originario y tengo derecho también a dar a conocer mi postura en tanto constituyente indígena, eso que quede muy claro”, enfatizó.



“Tengo derecho a hablar como mapuche y desde donde yo esté lo voy a hacer. Eso es muy importante que todos lo podamos asumir y cuando hablo va a ser desde la contribución a una democracia plurinacional aunque hoy día no estemos de acuerdo”, complementó.

Linconao y Bassa

Tras el encuentro entre Loncón y Marinovic, la constituyente Francisca Linconao hizo una defensa de la primera, donde pidió respeto por los mapuches afirmó que no quiere que nadie hable mal de la presidenta de la Convención en las noticias.

“Nosotros como escaños reservados, pedimos respeto, que sean respetados los mapuche, la presidenta, así como nosotros respetamos a los huinca. Entonces esto que quede bien claro, dos veces, no quiero escuchar por las noticias o por la tele hablar mal de Elisa Loncon”, declaró la machi Linconao.

Marinovic respondió a la machi a través de su cuenta de Twitter, donde la calificó de “dictadora”.



“Dictadora Linconao hablando ahora en Convención: ‘última vez que acepto oír criticas en las noticias"”, tuiteó la convencional de Chile Vamos.

Dictadora Linconao hablando ahora en Convención: “última vez que acepto oír criticas en las noticias”. — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 13, 2021

Tras estos episodios, y al finalizar la sesión, Marinovic iría a la zona donde está la mesa de la Convención y tras toparse con el vicepresidente Jaime Bassa, se acercó a Loncón, lo que fue captado por las cámaras del lugar.