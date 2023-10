Florencia Aguirre, joven y excelente representante del canotaje slalom reconoció no tener las condiciones necesarias de parte de la organización para su preparación rumbo a Santiago 2023, pero aseguró que no es impedimento para llegar de la mejor manera a los Juegos Panamericanos que arrancarán en unas semanas.

Restan poco más de dos semanas para lo que será la megafiesta deportiva de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, donde miles de deportistas de toda América llegarán hasta suelo nacional para dar lo mejor de cada uno en un evento que promete mucha acción.

Con el correr de los días, los representantes chilenos ya comienzan a finiquitar los últimos preparativos para brindar un buen espectáculo y el canotaje slalom no es la diferencia.

Primero hay que explicar que el canotaje slalom es una disciplina acuática donde los competidores recorren sobre una canoa o kayak un canal de aguas bravas, mientras pasan unas puertas de acceso obligado que se encuentran a favor o en contra de la corriente. Todo esto lo deben realizar en el menor tiempo posible.

Dentro de las representantes de este deporte en suelo chileno se encuentra Florencia Aguirre, joven de 18 años que ya ha tenido su acercamiento con los grandes de este deporte y que busca representar de la mejor manera al país en los Juegos Panamericanos.

En conversación con Radio Bio Bio, Aguirre comenzó detallando que se encuentra retornando al país luego de estar presente en el Viejo Continente como preparación para su participación en Santiago 2023.

Con relación a esto, Florencia reveló que “estuve en Europa, disputando 3 competencias, un mundial Junior, un Mundial de canotaje y un Mundial a modo de preclasificatorio para los Juegos Olímpicos de Paris”.

“Pase por Polonia, España e Inglaterra, codeándome con los mejores de la disciplina, compitiendo y preparándome de gran forma para Santiago 2023″, remarcó.

Así también, destacó que comenzó desde muy pequeña en la disciplina, al apuntar que “inicié a los 13 años. Antes practicaba el Kayak extremo, pero siempre quise hacer un deporte olímpico y ahí fue donde encontré el canotaje slalom que me cayó como anillo al dedo”.

Sus logros en el deporte

Aunque solo tiene 18 años, Florencia ha encontrado el equilibrio perfecto para poder competir al mejor nivel a su temprana edad y así fue como ha recorrido por el mundo diferentes campeonatos, nutriéndose para lo que será su participación en la competición en suelo nacional.

En sus palabras, Aguirre destacó que “el año pasado estuve en los Juegos Sudamericanos, evento de alta categoría pero a nivel sudamericano. Ahí tuve la medalla de plata en kayak extremo (Kaya cross)”.

“Esa experiencia me abrió los ojos a lo que serán los Juegos Panamericanos, ya que es un evento muy importante que está cerca de los Juegos Olímpicos en relevancia y poder estar clasificada y poder competir en Santiago 2023 ya es un logro”, sentenció.

“Siempre se habla de los logros en el deporte y quien no logra tenerlos, por lo general no es tan visto. Yo creo que para que hayan ganadores también tienen que haber perdedores y el deportista siempre ha pasado de ser ganador a perdedor y viceversa”, agregó.

Posteriormente complementó sus dichos asegurando que “también creo que perder te da mucho más que ganar y para llegar a eso es mucho entrenamiento, mucho sacrificio de la persona, de la familia, de quienes están al lado, ya que son hartas horas de entrenamiento donde pierdes parte de tu vida social por el deporte, pero en realidad es lo que uno ama y es su pasión”.

Así también, aprovechó la instancia para agradecer a quienes han estado junto a ella en todo el proceso antes de llegar a la cita multideportiva de Santiago 2023.

Con relación a esto, Florencia deslizó: “Mis entrenadores son de Estados Unidos. Yo le agradezco mucho a la familia Long y también al Car de Valdivia, que siempre han estado conmigo y me hicieron dar el gran paso para convertirme en una deportista profesional. Eso es lo que se agradece, porque en Chile no es fácil ser un deportista de alto rendimiento y con las condiciones que ellos me han dado todo este tiempo lo he logrado”.

Santiago 2023

Por otra parte, también abordó lo que serán los Juegos Panamericanos en suelo nacional. Aseguró estar ansiosa, pero también fue clara al sentenciar que las cosas no han marchado del todo bien en su disciplina en cuanto a la organización.

En sus palabras, Florencia fue clara al sostener que “me gustaría que las condiciones fuesen diferentes, ya que la organización de los Juegos o Panam Sport, por lo menos en mi disciplina, no ha sido tan buena y me hubiese gustado que fuese mejor ya que estamos acá en Chile, el país organizador del evento, pero lamentablemente no es así”.

“Sin embargo, esto no quita que estemos preparándonos para Santiago 2023″, complementó.

Lo bueno es que Florencia ya conoce los días de competencia del canotaje slalom, deporte que se tomará la escena local del 27 al 29 de octubre y que se disputará en la comuna de Los Andes, en el lecho del río Aconcagua, según la organización del propio evento.

Es por eso que al despedirse, Florencia Aguirre dejó un potente mensaje para todos quienes estén mirando la competencia que integra Santiago 2023.

Para cerrar, la competidora nacional detalló que “mi llamado es siempre a que los niños vean las distintas disciplinas y se motiven. Creo que el futuro del deporte está en los que vienen y considero que es muy importante que las generaciones más pequeñas puedan soñar y que tengan como una meta llegar a ser parte del alto rendimiento”.

“Es muy importante que las futuras generaciones se preparen y que les guste hacer un deporte, ya que te da muchas cosas en la vida. Así también, es importante que los papás incentiven a sus hijos para hacer deportes y que la gente este feliz desde casa apoyándonos a toda la selección del team Chile”, finalizó.