El quiebre entre Republicanos y Chile Vamos en el Consejo tras primeras votaciones del pleno

La primera votación en el pleno del Consejo Constitucional dejó un quiebre entre el Partido Republicano y Chile Vamos, luego de que algunos integrantes de este último bloque decidieran abstenerse en algunas normas. Esto se demostró desde la revisión del artículo 1, al rechazarse la disposición que indicaba que "todo ser humano es persona".

El inicio de la votación de enmiendas en el pleno del Consejo Constitucional evidenció un quiebre entre el Partido Republicano y Chile Vamos.

Este viernes se abordó el primer capítulo del proyecto, titulado “Fundamentos del orden constitucional”.

La jornada fue tensa, principalmente porque algunos integrantes de Chile Vamos -bloque formado por la UDI, RN y Evópoli- decidieron abstenerse en algunas materias impulsadas por el Partido Republicano.

Esto se pudo ver, por ejemplo, en el rechazo del primer incisos del artículo 1, que establecía que “todo ser humano es persona”.

Esta iniciativa fue rechazada por 29 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones. En ese sentido, el consejero Luis Silva, uno de los rostros republicanos más conocidos, se mostró frustrado.

“Nos gustaría decir que estamos contentos, pero no lo estamos. En la primera votación se rechazó una disposición porque contenía una frase elemental”, señaló.

Si bien aseguró que no consideran esto como una derrota, indicó que la bancada tiene un sentimiento de “frustración”.

Las críticas cruzadas en el Consejo

Las abstenciones de aquel inciso fueron de Gloria Hutt, de Evópoli; Lorena Gallardo y Germán Becker, de RN; y Edmundo Eluchans, de la UDI.

La consejera de Renovación Nacional, Ivonne Mangelsdorff, afirmó que siente “vergüenza” de estar en una bancada que “firma con la mano y borra con el codo”.

En tanto, Eluchans indicó sostuvo que sus principios no han cambiado. “Yo soy un defensor de la vida, no soy una persona que pretenda promover o profundizar el aborto. Pero me parece que poner esa disposición en el primer inciso de la Constitución era impertinente”, dijo.

Desde el oficialismo valoraron este rol de bisagra de Chile Vamos y esperan que continúen en la misma senda.

A pesar de ello, Paloma Zúñiga (RD) aseveró que este cambio de actitud llega de manera tardía, ya que “hubiésemos llegado con algún acuerdo al pleno”.

La próxima votación del pleno, que abordara el capítulo de “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales”, será el miércoles tras la celebración de Fiestas Patrias.