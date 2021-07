Pese a gran inicio en salto: Simona Castro no clasificó a la final de All Around en Tokio 2020

La gimnasta nacional Simona Castro no logró clasificar a la final olímpica de All Around en Tokio 2020, tras culminar una jornada donde fue de más a menos.

Tras una brillante rutina de salto, donde marcó 13.200, la chilena registró 11.533 en barras asimétricas, 11.433 en barra de equilibrio y 10.233 en suelo.

De esta forma, con un total de 46.399 puntos, Castro se ubicó momentáneamente 44° en la clasificación general, ya sin chances de disputar la final.

Líder absoluta del All Around es la estadounidense Simone Biles, quien obtuvo un total de 57.731 puntos pese a algunos errores iniciales.