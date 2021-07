¿Qué hacía Ben Brereton en Plaza Italia?: hincha se fotografió con delantero y explicó su presencia

Se ganó el cariño de la gente y ahora no pasa desapercibido. Ben Brereton, delantero de La Roja y el Blackburn Rovers inglés, fue captado este miércoles en uno de los lugares más icónicos de nuestro país.

Resulta que el ariete, popular tras su irrupción en el ‘equipo de todos’ durante la Copa América, se dejó ver en Plaza Italia, donde un afortunado hincha pudo fotografiarse con él.

El fanático, identificado como Sebastián ‘Pollo’ Barriga en Instagram, contó en sus redes sociales que fue a almorzar a una fuente de soda cercana al punto de festejos y manifestaciones de la capital y de repente vio al atacante grabando un comercial para una bebida.

Ahí, y con improvisado “espanglish”, logró entenderse con Brereton para pedirle la fotografía. “Lo voy a subir a todo lados ctm, conseguí una foto con el mismísimo Ben Brereton”, recalcó el hincha.

“Es el mejor día de la vida, te amo, I love you, plis be my husband for all of my life (te amo, sé mi esposo por toda mi vida)”, agregó el suertudo fanático.

Vale mencionar que Brereton y el resto de jugadores de La Roja acabaron su cuarentena tras regresar de Brasil y, ahora, la familia y club del delantero aguardan por él en suelo británico.